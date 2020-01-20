Vì sao Huỳnh Hiểu Minh có mặt trong lễ sinh nhật con trai nhưng quyết không lộ diện?

Những người có mặt tại buổi tiệc sinh nhật bé Tiểu Hải Miên xác nhận Huỳnh Hiểu Minh có tham gia nhưng anh nhất quyết không lộ diện.

Ngày 17/1, con trai Tiểu Hải Miên của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby tròn 3 tuổi. Nhân dịp này bà xã của Huỳnh Hiểu Minh đã tổ chức một bữa tiệc đầy ý nghĩa cho con trai. Dù Angela Baby mời khá nhiều bạn bè nhưng lại vắng bóng Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều người cho rằng hành động này của Angela Baby chẳng khác nào thừa nhận những tin đồn liên quan đến hôn nhân rạn nứt là chính xác.

Angela Baby mời khá nhiều bạn thân tham gia tiệc sinh nhật 3 tuổi của con trai...

... vậy nhưng lại vắng bóng Huỳnh Hiểu Minh và ông bà nội

Ngay tối hôm đó, Angela Baby đã đăng tải một số hình ảnh tại bữa tiệc sinh nhật của con trai. Vậy nhưng phải đến sáng hôm sau Huỳnh Hiểu Minh mới chia sẻ lại bài viết này của vợ cùng dòng trạng thái: “3 tuổi rồi, mãi mãi là Ultraman của con”. Chính những động thái này của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh càng khiến nhiều người nghi ngờ hôn nhân của họ thực sự có vấn đề.

Một người tham gia bữa tiệc tiết lộ, Huỳnh Hiểu Minh có mặt nhưng không chịu lộ diện

Có lẽ Huỳnh Hiểu Minh đã cố tình hóa trang thành thần tượng của con trai trong bữa tiệc sinh nhật này

Thế nhưng ngay sau đó một nhiếp ảnh gia đã lên tiếng khẳng định rằng Huỳnh Hiểu Minh có xuất hiện tại tiệc sinh nhật của con trai. Mặc dù tham gia nhưng nam tài tử họ Huỳnh nhất quyết không chịu lộ diện. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia này không biết lý do vì sao Huỳnh Hiểu Minh lại làm như vậy.

Rất nhiều cử chỉ và hành động quen thuộc của Huỳnh Hiểu Minh dành cho con trai đều được fan hâm mộ nhận ra

Một vài người cho rằng vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đang cố tình dùng chuyện hôn nhân của mình để thu hút sự chú ý của truyền thông khi sự nghiệp không còn trên đỉnh cao.

Netizen xứ Trung dành cơn mưa lời khen cho Angela Baby vì một hành động nhỏ Cùng xuất hiện trong một sự kiện, hành động nhỏ của Angela Baby dành cho Lưu Diệc Phi giúp cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-huynh-hieu-minh-co-mat-trong-le-sinh-nhat-con-trai-nhung-quyet-khong-lo-dien-349171.html