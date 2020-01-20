Vì sao Huỳnh Hiểu Minh có mặt trong lễ sinh nhật con trai nhưng quyết không lộ diện?

Những người có mặt tại buổi tiệc sinh nhật bé Tiểu Hải Miên xác nhận Huỳnh Hiểu Minh có tham gia nhưng anh nhất quyết không lộ diện.
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Ngày 17/1, con trai Tiểu Hải Miên của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby tròn 3 tuổi. Nhân dịp này bà xã của Huỳnh Hiểu Minh đã tổ chức một bữa tiệc đầy ý nghĩa cho con trai. Dù Angela Baby mời khá nhiều bạn bè nhưng lại vắng bóng Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều người cho rằng hành động này của Angela Baby chẳng khác nào thừa nhận những tin đồn liên quan đến hôn nhân rạn nứt là chính xác.
Ngay tối hôm đó, Angela Baby đã đăng tải một số hình ảnh tại bữa tiệc sinh nhật của con trai. Vậy nhưng phải đến sáng hôm sau Huỳnh Hiểu Minh mới chia sẻ lại bài viết này của vợ cùng dòng trạng thái: “3 tuổi rồi, mãi mãi là Ultraman của con”. Chính những động thái này của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh càng khiến nhiều người nghi ngờ hôn nhân của họ thực sự có vấn đề.
Thế nhưng ngay sau đó một nhiếp ảnh gia đã lên tiếng khẳng định rằng Huỳnh Hiểu Minh có xuất hiện tại tiệc sinh nhật của con trai. Mặc dù tham gia nhưng nam tài tử họ Huỳnh nhất quyết không chịu lộ diện. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia này không biết lý do vì sao Huỳnh Hiểu Minh lại làm như vậy.
Một vài người cho rằng vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đang cố tình dùng chuyện hôn nhân của mình để thu hút sự chú ý của truyền thông khi sự nghiệp không còn trên đỉnh cao.