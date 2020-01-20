Lộ vòng hai to bất thường, Lâm Tâm Như vướng nghi án mang thai ở tuổi 43

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến nhiều người bất ngờ với vòng hai to bất thường khi tham gia một sự kiện gần đây.

Cộng đồng mạng xứ Trung lại được phen bàn tán xôn xao khi những hình ảnh vòng hai to bất thường của nữ diễn viên Lâm Tâm được đăng tải trên mạng. Theo đó khi tham gia một sự kiện gần đây bà xã Hoắc Kiến Hoa xuất hiện với dáng vẻ khệ nệ. Bụng của Lâm Tâm Như khá lớn khiến nhiều người tin rằng cặp đôi nổi tiếng Đài Loan chuẩn bị đón đứa con thứ hai.

Diễn viên Lâm Tâm Như luôn lấy tay che bụng và để lộ vòng hai lùm lùm trong một sự kiện gần đây

Nhiều người đoán rằng bà xã Hoắc Kiến Hoa đang mang thai đứa con thứ hai

Sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và sinh con, nữ diễn viên Lâm Tâm Như thường vướng phải tin đồn mang thai lần hai. Mặc dù người đẹp họ Lâm luôn miệt mài tập trung cho công việc và tham gia nhiều sự kiện nhưng thi thoảng vấn dấy lên tin đồn cô chuẩn sinh con lần hai ở tuổi 43.

Chiếc bụng của Lâm Tâm Như bỗng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông

Hiện nay vợ chồng Hoắc Kiến Hoa chưa đưa ra bất kỳ động thái nào cho những tin đồn lần này

Đứng trước tin đồn lần này hiện vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Nhiều fan hâm mộ cho biết nếu đây là sự thật thì có lẽ đây sẽ là một trong những sự kiện được trông đợi nhất của Cbiz trong năm 2020.

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