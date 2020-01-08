Qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen 'tóm gọn'

Sao quốc tế 08/01/2020 11:05

Thông tin được cộng đồng mạng Hoa ngữ quan tâm nhất nhiều giờ qua đó là mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du.

Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang thực hiện những cảnh quay trong bộ phim truyền hình “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp”. Đây được xem là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất năm 2020 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

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Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những cái tên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Khi phim vẫn chưa đóng máy, cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị cánh phóng viên tóm gọn “phim giả tình thật”. Một vài hình ảnh được đăng tải trên mạng ngày 8/1 cho thấy mối quan hệ của mỹ nhân Tân Cương và Hoàng Cảnh Du không chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp.

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Những hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du tại phim trường được phóng viên ghi lại

Một vài trang tin xứ Trung đưa tin, sau khi hoàn thành một số cảnh quay, Hoàng Cảnh Du đã lên xe nghỉ ngơi của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cả hai nói chuyện đến khoảng 10h tối. Sau đó mỹ nhân Tân Cương thay trang phục rồi cùng lên xe của Hoàng Cảnh Du về nhà anh qua đêm.

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Theo truyền thông Hoa ngữ, ngày hôm đó sau khi kết thúc công việc, mỹ nhân Tân Cương đã về nhà Hoàng Cảnh Du và qua đêm tại đó

Hoàng Cảnh Du là nam diễn viên điển trai, có tài. Anh từng được nhiều khán giả yêu mến với vai diễn Cố Hải trong bộ phim "Thượng Ẩn". Mặc dù đời tư vướng phải một số scandal nhưng sự nghiệp diễn xuất của Hoàng Cảnh Du vẫn gặt hái được nhiều thành công.

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Hoàng Cảnh Du là một diễn viên điển trai và có tài, được rất nhiều người yêu mến

Hiện nay phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước những thông tin này. Tuy nhiên, với những bằng chứng mới được công bố, netizen xứ Trung tin rằng cặp đôi có tình cảm trên mức bạn bè.  

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Những tấm hình trước và sau chỉnh sửa của Địch Lệ Nhiệt Ba không có gì khác biệt và nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du Hoàng Cảnh Du mỹ nhân Tân Cương

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