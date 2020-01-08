Qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen 'tóm gọn'

Thông tin được cộng đồng mạng Hoa ngữ quan tâm nhất nhiều giờ qua đó là mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du.
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Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang thực hiện những cảnh quay trong bộ phim truyền hình “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp”. Đây được xem là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất năm 2020 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.
Khi phim vẫn chưa đóng máy, cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị cánh phóng viên tóm gọn “phim giả tình thật”. Một vài hình ảnh được đăng tải trên mạng ngày 8/1 cho thấy mối quan hệ của mỹ nhân Tân Cương và Hoàng Cảnh Du không chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp.
Một vài trang tin xứ Trung đưa tin, sau khi hoàn thành một số cảnh quay, Hoàng Cảnh Du đã lên xe nghỉ ngơi của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cả hai nói chuyện đến khoảng 10h tối. Sau đó mỹ nhân Tân Cương thay trang phục rồi cùng lên xe của Hoàng Cảnh Du về nhà anh qua đêm.
Hoàng Cảnh Du là nam diễn viên điển trai, có tài. Anh từng được nhiều khán giả yêu mến với vai diễn Cố Hải trong bộ phim "Thượng Ẩn". Mặc dù đời tư vướng phải một số scandal nhưng sự nghiệp diễn xuất của Hoàng Cảnh Du vẫn gặt hái được nhiều thành công.
Hiện nay phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước những thông tin này. Tuy nhiên, với những bằng chứng mới được công bố, netizen xứ Trung tin rằng cặp đôi có tình cảm trên mức bạn bè.