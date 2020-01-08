Qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen 'tóm gọn'

Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang thực hiện những cảnh quay trong bộ phim truyền hình “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp”. Đây được xem là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất năm 2020 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những cái tên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Khi phim vẫn chưa đóng máy, cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị cánh phóng viên tóm gọn “phim giả tình thật”. Một vài hình ảnh được đăng tải trên mạng ngày 8/1 cho thấy mối quan hệ của mỹ nhân Tân Cương và Hoàng Cảnh Du không chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp.