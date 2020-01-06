Sự kiện gây chấn động Cbiz suốt nhiều giờ qua đó là vụ việc anh trai của nam tài tử Minh Đạo giết chết vợ con rồi tự sát.
- Nô nức xuất hiện trong sự kiện chào đón năm mới, Dương Tử và hàng loạt sao Hoa ngữ vướng nghi án hát nhép
- Những nhan sắc ấn tượng nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2019
Ngày 5/1, truyền thông Đài Loan đưa tin anh trai nam diễn viên nổi tiếng Minh Đạo đã tự sát sau khi tự tay giết chết vợ và con trai vì nợ nần không thể trả. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tìm được thi thể của 3 người tại một khu rừng ở Đài Bắc, Đài Loan.
Cũng theo nguồn tin này, 3 nạn nhân là một người đàn ông họ Lâm khoảng 40 tuổi, một người phụ nữ 38 tuổi và một bé trai hơn 10 tuổi. Thời gian tử vong của các nạn nhân chỉ trong vòng 2 tiếng trước khi được phát hiện và thi thể vẫn còn ấm. Được biết người đàn ông họ Lâm chính là anh trai của nam diễn viên nổi tiếng một thời Minh Đạo.
Cảnh sát cũng phát hiện trong điện thoại của anh trai Minh Đạo những tin nhắn với bạn bè nói về tình trạng túng quẫn và muốn kết thúc cuộc sống của mình. Vì khoản tiền vay quá lớn nhưng không thể chi trả, người này đã siết cổ vợ con đến chết rồi tự sát.
Anh trai Minh Đạo là một người thất nghiệp và nghiện cờ bạc. Người này từng mượn danh nghĩa của em trai để đi vay tiền khắp nơi. Minh Đạo đã nhiều lần đứng ra trả nợ cho anh trai. Hiện nay Minh Đạo và bố đang phối hợp với cảnh sát điều tra sự việc.
Minh Đạo từng là nam thần Đài Loan được nhiều người yêu mến với vai diễn Hoàng Tử Ếch. Dù sự nghiệp của nam diễn viên ngày một đi xuống nhưng anh vẫn là thần tượng của nhiều người thuộc thế hệ 8X và 9X.