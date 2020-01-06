Ngày 5/1, truyền thông Đài Loan đưa tin anh trai nam diễn viên nổi tiếng Minh Đạo đã tự sát sau khi tự tay giết chết vợ và con trai vì nợ nần không thể trả. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tìm được thi thể của 3 người tại một khu rừng ở Đài Bắc, Đài Loan.

Thi thể của ba người được phát hiện tại một khu rừng thuộc Đài Bắc, Đài Loan

Cũng theo nguồn tin này, 3 nạn nhân là một người đàn ông họ Lâm khoảng 40 tuổi, một người phụ nữ 38 tuổi và một bé trai hơn 10 tuổi. Thời gian tử vong của các nạn nhân chỉ trong vòng 2 tiếng trước khi được phát hiện và thi thể vẫn còn ấm. Được biết người đàn ông họ Lâm chính là anh trai của nam diễn viên nổi tiếng một thời Minh Đạo.

Anh trai của Minh Đạo được cho là đã sát hại vợ con sau đó tự sát vì nợ nần không thể chi trả

Cảnh sát cũng phát hiện trong điện thoại của anh trai Minh Đạo những tin nhắn với bạn bè nói về tình trạng túng quẫn và muốn kết thúc cuộc sống của mình. Vì khoản tiền vay quá lớn nhưng không thể chi trả, người này đã siết cổ vợ con đến chết rồi tự sát.