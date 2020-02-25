Nhan sắc cổ trang vạn người mê của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

Thời gian gần đây bộ phim truyền hình cổ trang “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang đóng chính đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả truyền hình.

Vẻ đẹp khuynh thành của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư'

Mặc dù nhận được nhiều lời khen chê về diễn xuất vậy nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương. Mới đây, hàng loạt tạo hình Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” được đăng tải trên Sina và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.