Nhan sắc cổ trang vạn người mê của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba trong ‘Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư’ được đánh giá là không ai có thể vượt qua.
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Thời gian gần đây bộ phim truyền hình cổ trang “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang đóng chính đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả truyền hình.
Mặc dù nhận được nhiều lời khen chê về diễn xuất vậy nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương. Mới đây, hàng loạt tạo hình Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” được đăng tải trên Sina và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Có lẽ vì “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” quá thành công nên rất nhiều người kỳ vọng vào phần tiếp theo của bộ phim này. Thế nhưng “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” lại không thể gây được tiếng vang giống như phần trước đây. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chưa đủ bản lĩnh đảm nhận vai chính giống như đàn chị Dương Mịch.
Tuy nhiên, dù không có được thành công như “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” nhưng “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” vẫn là một trong những bộ phim chiếu mạng có lượt xem nhiều nhất tại Trung Quốc trong thời gian qua.