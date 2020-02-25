Nhan sắc cổ trang vạn người mê của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 25/02/2020 06:40

Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba trong ‘Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư’ được đánh giá là không ai có thể vượt qua.

Thời gian gần đây bộ phim truyền hình cổ trang “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” do Địch Lệ Nhiệt BaCao Vỹ Quang đóng chính đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả truyền hình.

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Vẻ đẹp khuynh thành của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư'

Mặc dù nhận được nhiều lời khen chê về diễn xuất vậy nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương. Mới đây, hàng loạt tạo hình Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” được đăng tải trên Sina và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

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Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng không thể phủ nhận rằng mỹ nhân Tân Cương đẹp trong mọi cảnh quay

Có lẽ vì “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” quá thành công nên rất nhiều người kỳ vọng vào phần tiếp theo của bộ phim này. Thế nhưng “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” lại không thể gây được tiếng vang giống như phần trước đây. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chưa đủ bản lĩnh đảm nhận vai chính giống như đàn chị Dương Mịch.

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'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư' là một trong những bộ phim truyền hình chiếu mạng nhận được nhiều tương tác nhất tại Trung Quốc trong thời gian gần đây

Tuy nhiên, dù không có được thành công như “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” nhưng “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” vẫn là một trong những bộ phim chiếu mạng có lượt xem nhiều nhất tại Trung Quốc trong thời gian qua.

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị khán giả la ó về khả năng diễn xuất

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị khán giả la ó về khả năng diễn xuất

Phải chờ khá lâu phim của Địch Lệ Nhiệt Ba mới được phát sóng, vậy nhưng mỹ nhân Tân Cương lại bị khán giả la ó vì diễn xuất của mình.

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Từ khóa:   Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Cao Vỹ Quang

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