Bị anh em cùng công ty coi thường, Song Joong Ki ‘khó sống’ trong showbiz Hàn?

Vốn từng được đánh giá rất cao nhưng sau khi ly hôn với Song Hye Kyo, sự nghiệp của Song Joong Ki dường như đang tuột dốc.

Sau thành công của “Hậu Duệ Mặt Trời”, Song Hye Kyo và Song Joong Ki là cặp đôi được săn đón nhiều nhất của truyền thông Hàn Quốc. Như một câu chuyện cổ tích, Song – Song chính thức công khai mối quan hệ và nên duyên chồng vợ sau khi bộ phim này phát sóng một thời gian. Tuy nhiên, hôn nhân của cặp đôi cũng kết thúc chóng vánh.

Sự nghiệp của Song Joong Ki có phần đi xuống sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

Đối với Song Joong Ki, sau khi tham gia làng giải trí, anh từng ghi dấu ấn với hình tượng trẻ trung tràn đầy sức sống trong các tác phẩm của mình. Diễn xuất của Song Joong Ki được đánh giá khá ổn, vì vậy anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Hàn Quốc. Sau khi bất ngờ tuyên bố ly hôn với Song Hye Kyo, có 70% netizen xứ Hàn đứng về phía Song Joong Ki, đồng thời chỉ trích Song Hye Kyo.

Đã từng có khoảng 70% cư dân mạng xứ Hàn đứng về phía Song Joong Ki trong quyết định ly hôn

Mới đây, trang Sohu đăng tải bài viết cho biết hiện nay tình hình của Song Joong Ki trong giới showbiz Hàn không thực sự tốt. Lựa chọn kết thúc mối quan hệ với Song Hye Kyo khiến những công ty từng ký hợp đồng đại diện hình ảnh với anh đang tiến hành tìm người khác thay thế. Xét về tổng thế, thù lao của Song Joong Ki trong mỗi dự án không còn cao như trước đây nữa.

Chuyện đời tư của Song Joong Ki cũng là chủ đề mà đồng nghiệp trong công ty thường hay bàn tán. Có nhiều người tỏ rõ thái độ coi thường anh

Đáng nói hơn, đến anh em cùng một công ty với Song Joong Ki cũng thường xuyên bàn luận về chuyện của Song – Song, thậm chí có nhiều đồng nghiệp còn tỏ ra coi thường Song Joong Ki. Theo Sohu, có lẽ vì điều này mà chồng cũ của Song Hye Kyo đã quyết định chuyển sang một công ty mới khi hợp đồng với công ty quản lý cũ vừa kết thúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-anh-em-cung-cong-ty-coi-thuong-song-joong-ki-kho-song-trong-showbiz-han-351707.html