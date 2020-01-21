Jang Dong Gun tiết lộ Hyun Bin – Song Hye Kyo – Bi Rain từng vướng tình tay ba?

Sao quốc tế 21/01/2020 15:40

Hết Song Joong Ki, đến lượt nữ diễn viên Song Hye Kyo là nạn nhân tiếp theo trong scandal của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo.

Làng giải trí Hàn Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng với bê bối tình ái của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng bị cuốn vào scandal này. Mới đây một thông tin khác ảnh hưởng khá lớn đến danh tiếng và tên tuổi của Song Hye KyoHyun BinBi Rain lại được tiết lộ bởi Jang Dong Gun khiến nhiều người bán tín bán nghi.

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Đoạn nói chuyện của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo có nhắc đến chuyện tình tay ba của nữ diễn viên Song Hye Kyo 

Cụ thể, ngày 20/1, một số thông tin được đăng tải trên mạng cho biết rằng nội dung của các tin nhắn giữa Jang Dong Gun và Joo Jin Mo không chỉ ảnh hưởng đến cả hai mà còn có liên quan đến nhiều nhân vật khác như Song Hye Kyo, Bi Rain và Hyun Bin.

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Sau Song Joong Ki, đến lượt Song Hye Kyo là nạn nhân trong bê bối tình ái của Jang Dong Gun

Trong đoạn tin nhắn được công khai lần này, cả Jang Dong Gun và Joo Jin Mo đều nhắc đến Hyun Bin khá nhiều. Họ khen Hyun Bin đánh golf rất giỏi. Đặc biệt, một bí mật khác được Jang Dong Gun tiết lộ đó là Song Hye Kyo – Bi Rain – Hyun Bin từng vướng tình tay ba. Ngay cả Joo Jin Mo cũng khá bất ngờ với thông tin mà nam diễn viên Anh em nhà bác sĩ cung cấp.

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Jang Dong Gun hé lộ Song Hye Kyo - Hyun Bin - Bi Rain từng vướng tình tay ba

Trước đó, vào năm 2005, Bi Rain và Song Hye Kyo cùng hợp tác trong bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc”. Sau thành công của bộ phim này, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng thừa nhận. Chỉ có những người bạn của cả hai cho biết họ từng hẹn hò.

Năm 2008, Song Hye Kyo và Hyun Bin nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong một bộ phim, lần này cả hai công khai chuyện hẹn hò. Tiếc là sau 3 năm, Song Hye Kyo và Hyun Bin tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người.

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Song Hye Kyo và Hyun Bin từng công khai hẹn hò 3 năm nhưng lại chia tay trong tiếc nuối
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Sau khi hợp tác trong 'Ngôi nhà hạnh phúc', Song Hye Kyo và Bi Rain từng vướng tin đồn hẹn hò

Lời tiết lộ của Jang Dong Gun khiến nhiều người nghi ngờ rằng khi đang hẹn hò với Bi Rain, nữ diễn viên họ Song lại qua lại với Hyun Bin. Tuy nhiên, không ít người đặt câu hỏi về tính chính xác của tin đồn này vì theo QQ, hiện các nguồn tin tiếng Hàn đã bị xóa. Do đó, đoạn nói chuyện giữa Jang Dong Gun và Joo Ji Mo rất có thể đã bị thay đổi nội dung nên tính chính xác của thông tin vẫn chưa được xác nhận.

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Từ khóa:   Hyun Bin Bi Rain Jang Dong Gun

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