Song Joong Ki bất ngờ nhắc đến Song Hye Kyo, phải chăng cặp đôi Song - Song đã tái hợp?

Sao quốc tế 15/02/2020 17:09

Động thái mới này của Song Joong Ki khiến nhiều người nghĩ rằng anh đã quay lại với nữ diễn viên Song Hye Kyo.

Sau khi cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức ly hôn, có nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời” có khả năng sẽ quay trở về bên nhau. Tuy nhiên, không ít người cho rằng điều này là không thể vì cả hai không còn thiện cảm với nhau khi ly hôn.

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Nam diễn viên Song Jong Ki bất ngờ có cập nhật hình ảnh có liên quan đến vợ cũ trên trang cá nhân của mình

Rất nhiều fan hâm mộ của “Hậu Duệ Mặt Trời” cũng như fan của cặp đôi Song – Song đều mong muốn thần tượng quay về bên nhau. Hy vọng này lại được nhen nhóm khi mới đây Song Joong Ki bất ngờ cập nhật trang cá nhân của mình hình ảnh có liên quan đến nữ diễn viên Song Hye Kyo.

Theo đó, Song Joong Ki đã đăng bức ảnh tái hiện hình ảnh anh buộc giày cho Song Hye Kyo trong “Hậu Duệ Mặt Trời”. Từ đây nhiều người tò mò tìm hiểu và thấy rằng Song Joong Ki còn có một vài ảnh hoạt hình rất ngọt ngào và lãng mạn khác. Từ những hình ảnh này, nhiều fan hâm mộ đoán nam tài tử họ Song đã có tình yêu mới hoặc đã quay lại với vợ cũ nhưng chưa muốn công khai cho mọi người biết.

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Bức ảnh mà Song Joong Ki lựa chọn đăng tải là một phân cảnh trong 'Hậu Duệ Mặt Trời'
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Đây là một trong những cảnh quay được cho là khó quên nhất trong bộ phim này
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Bên cạnh đó người hâm mộ còn phát hiện ra rất nhiều hình ảnh ngọt ngào khác trên trang cá nhân của Song Joong Ki
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Rất có thể trái tim của Song Joong Ki đã vui trở lại
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Nhan sắc của nữ diễn viên Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng sau khi ly hôn

Ở một trạng thái khác, sau khi ly hôn nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục có những cập nhật trên mạng xã hội. Cô dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè sau khi "đường ai nấy đi" với Song Joong Ki. Bên cạnh đó, sự nghiệp và nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng sau khi ly hôn.

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