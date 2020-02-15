Song Joong Ki bất ngờ nhắc đến Song Hye Kyo, phải chăng cặp đôi Song - Song đã tái hợp?

Sau khi cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức ly hôn, có nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời” có khả năng sẽ quay trở về bên nhau. Tuy nhiên, không ít người cho rằng điều này là không thể vì cả hai không còn thiện cảm với nhau khi ly hôn.

Nam diễn viên Song Jong Ki bất ngờ có cập nhật hình ảnh có liên quan đến vợ cũ trên trang cá nhân của mình

Rất nhiều fan hâm mộ của “Hậu Duệ Mặt Trời” cũng như fan của cặp đôi Song – Song đều mong muốn thần tượng quay về bên nhau. Hy vọng này lại được nhen nhóm khi mới đây Song Joong Ki bất ngờ cập nhật trang cá nhân của mình hình ảnh có liên quan đến nữ diễn viên Song Hye Kyo.