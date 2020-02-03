Ngày càng lợi hại, Dương Tử qua mặt Song Hye Kyo trong lĩnh vực quảng cáo

Sao quốc tế 03/02/2020 16:36

Nữ diễn viên Dương Tử tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ Cbiz khi giành được một hợp đồng quảng cáo từ tay Song Hye Kyo.

Nhắc đến Song Hye Kyo, nhiều người nghĩ ngay đến một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc nắm giữ trong tay vô số hợp đồng quảng cáo. Không quá khoa trương khi nói rằng nữ diễn viên họ Song chính là “nữ hoàng quảng cáo” của xứ sở Kim Chi.

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Song Hye Kyo luôn là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn làm người đại diện thương hiệu

Phần lớn các nhãn hàng mà Song Hye Kyo làm đại diện thương hiệu đều là các sản phẩm làm đẹp. Sự nổi tiếng, nhan sắc không tuổi cùng nét đẹp tự nhiên của Song Hye Kyo chính là điều mà các nhãn hàng tìm kiếm. 

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Hai năm gần đây nữ diễn viên Dương Tử đã có bước phát triển thần tốc trong sự nghiệp
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Những bộ phim Dương Tử tham gia có tỉ lệ người xem rất cao tại Trung Quốc

Thế nhưng gần đây, nữ diễn viên Dương Tử lại gây bất ngờ cho người hâm mộ khi giành được một hợp đồng quảng cáo nhãn hàng từ tay Song Hye Kyo. Được biết đây là một thương hiệu chuyên về chăm sóc da có tiếng trên thế giới. Trước đây nữ diễn viên họ Song chính là người đại diện cho nhãn hàng này.

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Dương Tử khiến không ít người hâm mộ bất ngờ khi giành được hợp đồng từ tay Song Hye Kyo

Mặc dù Dương Tử thường gây tranh cãi về nhan sắc nhưng không thể phủ nhận những năm gần đây sự nghiệp của “nàng Đồng Niên” đã có nhiều bước đột phá. Những bộ phim cô tham gia đều trở thành phim truyền hình ăn khách nhất năm tại Trung Quốc. Có lẽ vì điều này nên Dương Tử đã nhận được sự tin tưởng từ các nhãn hàng. Không ít người cho rằng trong thời gian tới, Dương Tử có thể sẽ vượt mặt nhiều đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby… để trở thành “nữ hoàng quảng cáo” của Cbiz.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh

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