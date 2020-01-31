Những năm gần đây, tên tuổi của nữ diễn viên Dương Tử không còn quá xa lạ với người hâm mộ Cbiz. Với khả năng diễn xuất thiên phú của mình, Dương Tử đã mang đến rất nhiều vai diễn để đời. Vài năm trở lại đây, cô gặt hái được nhiều thành công khi những bộ phim truyền hình do cô đóng chính đều đạt rating rất cao.

Nổi tiếng nên bất cứ động thái nào của Dương Tử đều trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội

Chính vì nổi tiếng nên mọi động thái của người đẹp họ Dương đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Mới đây Dương Tử nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng xứ Trung khi quyên góp 50 vạn tệ cho Vũ Hán. Nhiều người nhận xét, Dương Tử không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn giàu lòng nhân ái.

Dương Tử quyên góp 50 vạn tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng) cho công tác hỗ trợ dịch bệnh ở Vũ Hán

Qua những hình ảnh mới được Dương Tử cập nhật trên trang cá nhân...

... nhiều fan hâm mộ phát hiện nhà của người đẹp họ Dương đầy rác

Thế nhưng mới đây Dương Tử lại vô tình để lộ căn nhà lộn xộn của mình trên trang cá nhân khiến nhiều fan phải thốt lên rằng họ sẵn sàng đến giúp cô dọn dẹp. Tuy nhiên, Dương Tử đã khéo léo từ chối: “Mọi người đừng đi ra ngoài nhé, kiên trì chính là thắng lợi. Việc chúng ta có thể làm được là không đi ra ngoài, không gây thêm phiền phức”. Câu nói này của Dương Tử cũng chính là lời nhắc nhở của cô dành cho fan hâm mộ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona gây ra đang hoành hành tại Trung Quốc thời gian vừa qua.