Chỉ bằng một tấm hình, netizen phát hiện Dương Tử ở bẩn kinh hoàng

Sao quốc tế 31/01/2020 12:19

Chỉ với một tấm hình chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên Dương Tử vô tình bị netizen xứ Trung phát hiện ở bẩn.

Những năm gần đây, tên tuổi của nữ diễn viên Dương Tử không còn quá xa lạ với người hâm mộ Cbiz. Với khả năng diễn xuất thiên phú của mình, Dương Tử đã mang đến rất nhiều vai diễn để đời. Vài năm trở lại đây, cô gặt hái được nhiều thành công khi những bộ phim truyền hình do cô đóng chính đều đạt rating rất cao.

dien vien duong tu 1
Vài năm trở lại đây sự nghiệp của nữ diễn viên Dương Tử lên như diều gặp gió

Thời gian tới, những tác phẩm Dương Tử hợp tác với Tiêu Chiến hay Ngô Diệc Phàm sẽ được công chiếu. Nhiều người dự đoán năm nay Dương Tử sẽ tiếp tục trở thành nữ hoàng rating của phim truyền hình Hoa ngữ.

dien vien duong tu 2
Nổi tiếng nên bất cứ động thái nào của Dương Tử đều trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội

Chính vì nổi tiếng nên mọi động thái của người đẹp họ Dương đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Mới đây Dương Tử nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng xứ Trung khi quyên góp 50 vạn tệ cho Vũ Hán. Nhiều người nhận xét, Dương Tử không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn giàu lòng nhân ái.

dien vien duong tu 3
Dương Tử quyên góp 50 vạn tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng) cho công tác hỗ trợ dịch bệnh ở Vũ Hán
dien vien duong tu 4
Qua những hình ảnh mới được Dương Tử cập nhật trên trang cá nhân...
dien vien duong tu 5
... nhiều fan hâm mộ phát hiện nhà của người đẹp họ Dương đầy rác

Thế nhưng mới đây Dương Tử lại vô tình để lộ căn nhà lộn xộn của mình trên trang cá nhân khiến nhiều fan phải thốt lên rằng họ sẵn sàng đến giúp cô dọn dẹp. Tuy nhiên, Dương Tử đã khéo léo từ chối: “Mọi người đừng đi ra ngoài nhé, kiên trì chính là thắng lợi. Việc chúng ta có thể làm được là không đi ra ngoài, không gây thêm phiền phức”. Câu nói này của Dương Tử cũng chính là lời nhắc nhở của cô dành cho fan hâm mộ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona gây ra đang hoành hành tại Trung Quốc thời gian vừa qua.

Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm

Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm

Nữ diễn viên Dương Tử lại khiến fan hâm mộ bất ngờ vì nhan sắc quá khác biệt giữa những tấm hình thực tế với những tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng.

Xem thêm
Từ khóa:   virus Corona Tiêu Chiến Ngô Diệc Phàm

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm

Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm

Fan hâm mộ thất vọng về tạo hình của Dương Tử trong ‘Thanh Trâm Hành’

Fan hâm mộ thất vọng về tạo hình của Dương Tử trong ‘Thanh Trâm Hành’

Nô nức xuất hiện trong sự kiện chào đón năm mới, Dương Tử và hàng loạt sao Hoa ngữ vướng nghi án hát nhép

Nô nức xuất hiện trong sự kiện chào đón năm mới, Dương Tử và hàng loạt sao Hoa ngữ vướng nghi án hát nhép

Dù Dương Tử hết lòng giúp đỡ nhưng phim mới của Lý Hiện vẫn bị chê thảm hại

Dù Dương Tử hết lòng giúp đỡ nhưng phim mới của Lý Hiện vẫn bị chê thảm hại

Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Hết lời khen ngợi Dương Tử, Vu Chính không ngại đắc tội với Lý Hiện

Hết lời khen ngợi Dương Tử, Vu Chính không ngại đắc tội với Lý Hiện

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới