Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 19/05/2020 13:23

Mới đây Angela Baby đã có những chia sẻ mới nhất về cuộc sống hiện tại cũng như hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh.

Sau đám cưới thế kỷ, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trở thành cặp đôi quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây vợ chồng Angela Baby luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Dù cả hai nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng những tin đồn ấy vẫn không dịu xuống.

angela baby 1
2 năm trở lại đây vợ chồng Angela Baby luôn vướng phải tin đồn ly hôn dù đã nhiều lần phủ nhận

Trước những tin đồn ác ý, mới đây Angela Baby đã có những chia sẻ khá chân thực về cuộc sống cũng như hôn nhân trong một bài phỏng vấn. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cho biết cô là một người khá đơn giản. Cô luôn mong muốn có thể tận hưởng cuộc sống giản đơn, mỗi ngày được nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng, cơm ăn ba bữa, vậy nhưng trên thực tế lại không được như vậy. Angela Baby tự nhận xét bản thân mình là người không lãng mạn, chỉ biết đi bước nào tính bước đó. Đối với cô, giải quyết những việc trước mắt là chuyện quan trọng nhất.

angela baby 2
Những thông tin về cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ

Về vấn đề hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby cũng thẳng thắn đáp trả những tin đồn liên quan đến hạnh phúc gia đình suốt thời gian qua. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cho biết bản thân chưa từng có bất kỳ đòi hỏi nào lớn lao. Cô hy vọng cả đời này sẽ chung sống hạnh phúc bên Huỳnh Hiểu Minh.

angela baby 3
Angela Baby khẳng định cả đời này cô muốn sống hạnh phúc bên Huỳnh Hiểu Minh

Những chia sẻ này của Angela Baby chính là một câu trả lời đanh thép cho những nghi vấn về hôn nhân của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh suốt thời gian qua. Hy vọng fan hâm mộ của cặp đôi nổi tiếng có thể yên tâm phần nào về tình trạng hôn nhân của thần tượng.

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Vốn được xem là ‘hảo tỷ muội’ nhưng hiện Dương Mịch và Angela Baby đang vướng phải tin đồn bất hòa.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

TIN LIÊN QUAN

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn?

Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 47 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 49 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 6 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý