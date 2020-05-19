Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Mới đây Angela Baby đã có những chia sẻ mới nhất về cuộc sống hiện tại cũng như hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh.

Sau đám cưới thế kỷ, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trở thành cặp đôi quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây vợ chồng Angela Baby luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Dù cả hai nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng những tin đồn ấy vẫn không dịu xuống.

2 năm trở lại đây vợ chồng Angela Baby luôn vướng phải tin đồn ly hôn dù đã nhiều lần phủ nhận

Trước những tin đồn ác ý, mới đây Angela Baby đã có những chia sẻ khá chân thực về cuộc sống cũng như hôn nhân trong một bài phỏng vấn. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cho biết cô là một người khá đơn giản. Cô luôn mong muốn có thể tận hưởng cuộc sống giản đơn, mỗi ngày được nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng, cơm ăn ba bữa, vậy nhưng trên thực tế lại không được như vậy. Angela Baby tự nhận xét bản thân mình là người không lãng mạn, chỉ biết đi bước nào tính bước đó. Đối với cô, giải quyết những việc trước mắt là chuyện quan trọng nhất.

Những thông tin về cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ

Về vấn đề hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby cũng thẳng thắn đáp trả những tin đồn liên quan đến hạnh phúc gia đình suốt thời gian qua. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cho biết bản thân chưa từng có bất kỳ đòi hỏi nào lớn lao. Cô hy vọng cả đời này sẽ chung sống hạnh phúc bên Huỳnh Hiểu Minh.

Angela Baby khẳng định cả đời này cô muốn sống hạnh phúc bên Huỳnh Hiểu Minh

Những chia sẻ này của Angela Baby chính là một câu trả lời đanh thép cho những nghi vấn về hôn nhân của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh suốt thời gian qua. Hy vọng fan hâm mộ của cặp đôi nổi tiếng có thể yên tâm phần nào về tình trạng hôn nhân của thần tượng.

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