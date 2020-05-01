Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Sao quốc tế 01/05/2020 07:17

Những tiết lộ bất ngờ của Angela Baby khi 15 tuổi lại khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

Mới đây, loạt hình ảnh và tiểu sử sơ lược (profile) của Angela Baby khi mới 15 tuổi được bất ngờ được đăng tải và nhận được sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ. Trong profile này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã tiết lộ nhiều điều bí mật khiến không ít người bất ngờ.

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Nhan sắc tuổi 15 của Angela Baby
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Tiểu sử sơ lược năm 15 tuổi của Angela Baby bất ngờ được tiết lộ

Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất là chiều cao vượt trội của Angela Baby. Mặc dù mới 15 tuổi nhưng cô đã ghi mình cao 1m67. Diễn viên mà Angela Baby ái mộ nhất chính là Trương Bá Chi. Tiêu chuẩn người bạn đời Angela Baby mong muốn rất đơn giản: “Có cảm giác và cao hơn bản thân”.

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Angela Baby bắt đầu tham gia showbiz với vai trò người mẫu
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Vẻ đẹp lai Tây của bà xã Huỳnh Hiểu Minh từng gây chú ý trong giới người mẫu Hong Kong
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Vậy nhưng Angela Baby lại không thành công với nghề người mẫu
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Sau khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc
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Cũng nhờ những mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby dần dần có được vị trí trong Cbiz
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Không chỉ làm người mẫu, Angela Baby còn có được được nhiều hợp đồng quảng cáo

Sau khi profile này được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã “khai gian” chiều cao. Khi 15 tuổi mà Angela Baby đã cao 1m67 có vẻ như không hợp lý. Thậm chí, nhiều bình luận mỉa mai còn hướng về phía Huỳnh Hiểu Minh: “Gia đình đó đều thích khai gian chiều cao mà”.

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Rất nhiều đạo diễn mời Angela Baby đóng phim với thù lao cao ngất ngưởng
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Mặc dù thừa nhan sắc nhưng Angela Baby vẫn thường bị khán giả la ó vì diễn xuất một màu
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Đến hiện nay bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa thể ghi dấu ấn của mình bằng diễn xuất
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Vậy nhưng cô vẫn luôn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận khi mới vào nghề nhan sắc của Angela Baby đã vô cùng xinh đẹp. Đây cũng được xem là bằng chứng chứng minh Angela Baby không phải đẹp lên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Vừa quay trở lại với công việc sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh, Angela Baby bất ngờ bị tung ảnh bán khỏa thân.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh Trương Bá Chi

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