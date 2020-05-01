Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Mới đây, loạt hình ảnh và tiểu sử sơ lược (profile) của Angela Baby khi mới 15 tuổi được bất ngờ được đăng tải và nhận được sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ. Trong profile này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã tiết lộ nhiều điều bí mật khiến không ít người bất ngờ.

Nhan sắc tuổi 15 của Angela Baby

Tiểu sử sơ lược năm 15 tuổi của Angela Baby bất ngờ được tiết lộ

Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất là chiều cao vượt trội của Angela Baby. Mặc dù mới 15 tuổi nhưng cô đã ghi mình cao 1m67. Diễn viên mà Angela Baby ái mộ nhất chính là Trương Bá Chi. Tiêu chuẩn người bạn đời Angela Baby mong muốn rất đơn giản: “Có cảm giác và cao hơn bản thân”.