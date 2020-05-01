Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Những tiết lộ bất ngờ của Angela Baby khi 15 tuổi lại khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.
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Mới đây, loạt hình ảnh và tiểu sử sơ lược (profile) của Angela Baby khi mới 15 tuổi được bất ngờ được đăng tải và nhận được sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ. Trong profile này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã tiết lộ nhiều điều bí mật khiến không ít người bất ngờ.
Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất là chiều cao vượt trội của Angela Baby. Mặc dù mới 15 tuổi nhưng cô đã ghi mình cao 1m67. Diễn viên mà Angela Baby ái mộ nhất chính là Trương Bá Chi. Tiêu chuẩn người bạn đời Angela Baby mong muốn rất đơn giản: “Có cảm giác và cao hơn bản thân”.
Sau khi profile này được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã “khai gian” chiều cao. Khi 15 tuổi mà Angela Baby đã cao 1m67 có vẻ như không hợp lý. Thậm chí, nhiều bình luận mỉa mai còn hướng về phía Huỳnh Hiểu Minh: “Gia đình đó đều thích khai gian chiều cao mà”.
Mặc dù vậy, không thể phủ nhận khi mới vào nghề nhan sắc của Angela Baby đã vô cùng xinh đẹp. Đây cũng được xem là bằng chứng chứng minh Angela Baby không phải đẹp lên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.