Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Sao quốc tế 01/04/2020 06:09

Vừa quay trở lại với công việc sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh, Angela Baby bất ngờ bị tung ảnh bán khỏa thân.

Ngày 31/3, một vài tấm ảnh của Angela Baby được đăng tải và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, đây là những tấm hình bán khỏa thân đầu tiên của bà xã Huỳnh Hiểu Minh được đăng tải công khai.

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Phong cách chụp hình khá mới lạ của Angela Baby nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung
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Bức ảnh bán khỏa thân của Angela Baby bất ngờ được chia sẻ trên mạng
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Ngoài sự gợi cảm, Angela Baby còn khoe trọn vẻ đẹp mong manh trong loạt ảnh này

Mặc dù người đăng tải không nói rõ thời điểm Angela Baby chụp những tấm hình này nhưng nhiều fan hâm mộ cho rằng, sau khi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò cô chưa từng chụp hình theo phong cách này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh quá gợi cảm và đầy sức hút.

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Nhiều người nhận xét sau khi hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby chưa bao giờ chụp hình theo phong cách bán khỏa thân
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Người đăng tải không tiết lộ Angela Baby chụp những tấm hình sexy đó vào thời điểm nào

Angela Baby tham gia showbiz từ khi còn khá trẻ với vai trò người mẫu tại Hong Kong. Sau khi hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh cô dần dần chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc. Huỳnh Hiểu Minh cũng là người mang về rất nhiều tài nguyên giải trí cho Angela Baby.

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Vẻ đẹp gợi cảm nhưng đầy ma mị của bà xã Huỳnh Hiểu Minh

Sự nghiệp của Angela Baby được như ngày hôm nay có công rất lớn của nam tài tử họ Huỳnh. Đến thời điểm hiện tại, Angela Baby không còn là nàng người mẫu ít người biết đến nữa. Cô là một trong những người đẹp được truyền thông Hoa ngữ cũng như các nhãn hàng vô cùng săn đón. Ngoài ra bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn khá có duyên với diễn xuất. Cô được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình, hợp tác với nhiều diễn viên thực lực với thù lao cao chót vót.

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