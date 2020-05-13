Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Vốn được xem là ‘hảo tỷ muội’ nhưng hiện Dương Mịch và Angela Baby đang vướng phải tin đồn bất hòa.

Từ trước đến nay, Dương Mịch vẫn luôn là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Con đường để trở thành diễn viên nổi tiếng và giữ vững được vị trí của mình trong showbiz của Dương Mịch quả thực không dễ dàng.

Trên con đường sự nghiệp của mình, Dương Mịch từng nhiều lần vướng phải tin đồn có hiềm khích với đồng nghiệp nữ

Nổi tiếng luôn đi cùng với thị phi, ngoài cuộc hôn nhân ồn ào với Lưu Khải Uy, tình chị em giữa Dương Mịch với các đồng nghiệp nữ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Trước đây, Dương Mịch – Đường Yên – Lưu Thi Thi rất thân thiết. Tuy nhiên, vì những lý do cá nhân, mối quan hệ này đã tan vỡ. Cũng vì chuyện này nên tiếng tăm của Dương Mịch trong Cbiz không được tốt cho lắm.

Dương Mịch từng có mối quan hệ rất thân với Đường Yên nhưng đến giờ cả hai giống như người xa lạ

Những năm gần đây, Dương Mịch và Angela Baby xây dựng mối quan hệ khá tốt. Mỗi dịp sinh nhật cả hai đều không quên gửi lời chúc mừng đến nhau. Vậy nhưng hiện nay rộ tin đồn cho rằng Dương Mịch và Angela Baby đang bất hòa vì tranh giành tài nguyên giải trí.

Vài năm trở lại đây Dương Mịch và Angela Baby khá thân thiết...

Theo Sohu, trước đây Dương Mịch và Angela Baby từng cạnh tranh tài nguyên giải trí. Phía Dương Mịch muốn có được tài nguyên này nên đã nhiều lần “bóc mẽ” Angela Baby. Cũng chính vì lý do này nên Angela Baby và Dương Mịch không muốn diễn vai “hảo tỷ muội” nữa. Trang này còn cho hay, một show truyền hình muốn mời Dương Mịch và Angela Baby làm khách mời nhưng cả hai đã từ chối vì không muốn nhìn mặt nhau.

... vậy nhưng có vẻ mối quan hệ của họ cũng đang gặp vấn đề

Hiện tại thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của netizen xứ Trung. Trong khi đó, phía Dương Mịch và Angela Baby vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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