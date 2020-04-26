‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình bất ngờ tái ngộ ‘Bạch Thiển’ Dương Mịch

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa nữ diễn viên Dương Mịch và Triệu Hựu Đình diễn ra trên phim trường của đạo diễn Quách Kính Minh.

Nữ diễn viên Dương Mịch và bạn diễn Triệu Hựu Đình từng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả bởi câu chuyện tình yêu ba đời ba kiếp giữa thái tử Dạ Hoa và thượng thần Bạch Thiển trong “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”. Bộ phim truyền hình cổ trang này từng làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ suốt một thời gian dài.

Dương Mịch và Triệu Hựu Đình đặc biệt thành công với nhân vật Bạch Thiển - Dạ Hoa

Cho đến nay khó có diễn viên nào có thể đảm nhận vai diễn Dạ Hoa và Bạch Thiển thành công như Triệu Hựu Đình và Dương Mịch. Tiếp nối thành công này, fan hâm mộ rất mong cặp đôi có cơ hội tái hợp trong tương lai không xa.

Mới đây cặp đôi nổi tiếng đã khiến nhiều người bất ngờ khi có màn tái ngộ ngay trên phim trường của Quách Kính Minh. Hiện nay Triệu Hựu Đình và Đặng Luân đang tham gia quay bộ phim “Âm Dương Sư” do Quách Kính Minh đạo diễn. Nữ diễn viên Dương Mịch cũng từng có cơ hội hợp tác và có quan hệ rất tốt với Quách Kính Minh nên cô đã đến phim trường thăm hỏi mọi người. Chính vì vậy “Dạ Hoa” và “Bạch Thiển” đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ.

Nữ diễn viên Dương Mịch bất ngờ đến thăm Triệu Hựu Đình tại phim trường

Dương Mịch cũng có quan hệ rất tốt với đạo diễn Quách Kính Minh

Dù ăn mặc đơn giản nhưng nữ diễn viên họ Dương vẫn rất nổi bật

'Âm Dương Sư' là bộ phim mới của Triệu Hựu Đình hợp tác cùng Đặng Luân

Khi tới phim trường, Dương Mịch ăn mặc khá đơn giản nhưng vẫn toát lên thần thái không thể lẫn với ai. Nhiều fan hâm mộ hy vọng thời gian sắp tới Dương Mịch và Triệu Hựu Đình sẽ có cơ hội hợp tác với nhau để có được những bộ phim thành công như “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”.

Dương Mịch khoe thân hình gợi cảm khiến fan 'phát cuồng' Nữ diễn viên Dương Mịch vừa đăng tải bộ ảnh gợi cảm và nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

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