Chưa công khai hẹn hò nhưng tình trẻ lại đi ghen với quá khứ của Dương Mịch

Sao quốc tế 17/04/2020 11:39

Dù nhiều lần bị truyền thông bắt quả tang hẹn hò, nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ.

Sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, nhiều lần nữ diễn viên Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân. Mới đây cặp đôi lại bị cộng đồng mạng tung bằng chứng đang hẹn hò, thế nhưng họ vẫn chưa chịu công khai mối quan hệ.

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Nữ diễn viên Dương Mịch và bạn trai tin đồn Ngụy Đại Huân bị bắt gặp hẹn hò ở khách sạn

Những hình ảnh Dương Mịch đến thăm tình trẻ hay cặp đôi bí mật gặp gỡ tại khách sạn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm trong những ngày qua. Mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đang qua lại nhưng hai nhân vật chính vẫn giữ im lặng.

Tuy nhiên, hành động mới đây của Ngụy Đại Huân được cộng đồng mạng cho là đang ghen với quá khứ của Dương Mịch. Theo Sohu, sau khi tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò Dương Mịch, trên trang cá nhân của mình Ngụy Đại Huân cập nhật hình mới và nhận được nhiều lời khen của fan hâm mộ.

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Hình ảnh mới nhất Ngụy Đại Huân đăng tải trên trang cá nhân sau khi những bằng chứng hẹn hò Dương Mịch một lần nữa được tung ra

Bất ngờ, một tài khoản đăng hình Dương Mịch và Lưu Khải Uy hôn nhau thắm thiết thời còn mặn nồng trong phần bình luận. Mặc dù đây là hình ảnh trong quá khứ của Dương Mịch nhưng không lâu sau đó Ngụy Đại Huân đã xóa đi bình luận này.

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Hình ảnh Dương Mịch và Lưu Khải Uy thời còn mặn nồng được đăng trong phần bình luận. Sau đó Ngụy Đại Huân đã xóa bỏ bình luận này

Động thái này của Ngụy Đại Huân nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng anh đang ghen với quá khứ của Dương Mịch nên mới xóa hình ảnh của bạn gái với chồng cũ.

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Từ khóa:   Lưu Khải Uy Ngụy Đại Huân Dương Mịch và Ngụy Đại Huân

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