Tranh chấp phiên vị, Dương Tử bất hòa với đàn chị Dương Mịch

Sao quốc tế 05/02/2020 06:39

Thông tin về mối quan hệ bất hòa giữa nữ diễn viên Dương Tử và đàn chị Dương Mịch vừa được đăng tải trên trang Sohu.

Showbiz vốn là nơi đầy rẫy thị phi. Các mối quan hệ trong làng giải trí Hoa ngữ vẫn luôn là đề tài được truyền thông cực kỳ quan tâm. Hiện nay trong giới giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên Dương Tử nổi lên là một đối thủ đáng gờm của rất nhiều đàn chị và bạn diễn cùng trang lứa.

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Những năm gần đây sự nghiệp của nữ diễn viên Dương Tử lên như diều gặp gió

Cùng với sự nổi tiếng, dường như vấn đề phiên vị được Dương Tử ngày càng coi trọng. Phiên vị thực chất là vị trí xuất hiện tên của nghệ sĩ trong hoạt động tuyên truyền giới thiệu phim hoặc thứ tự xuất hiện trong một sự kiện. Trước đây từng có giai đoạn phía Dương Tử và Ngô Diệc Phàm bất hòa về vấn đề phiên vị trong bộ phim “Thanh Trâm Hành”. Thế nhưng sau đó Ngô Diệc Phàm âm thầm tham gia đoàn phim như một cách thừa nhận phiên vị của nữ chính Dương Tử.

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Dương Tử và Ngô Diệc Phàm từng gây ồn ào về vấn đề phiên vị trước khi 'Thanh Trâm Hành' khởi quay

Gần đây êkíp của Dương Tử lại bị gây bất hòa với đàn chị Dương Mịch khi cả hai cùng tham gia một sự kiện. Theo Sohu, phía êkíp của Dương Tử đã yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện thay đổi nội dung phiên vị giữa cô và Dương Mịch. Dương Tử không muốn bị đàn chị đàn áp về phiên vị nên đã đưa ra yêu cầu này. Vậy nhưng phía đơn vị tổ chức đã từ chối yêu cầu của Dương Tử. Tin tức này ngay sau đó đã đến tai của Dương Mịch khiến êkíp của “nàng Bạch Thiển” rất xem thường êkíp của Dương Tử.

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Dương Tử, Dương Mịch, Dương Dĩnh (Angela Baby) cùng xuất hiện trong một sự kiện gần đây
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Có thông tin cho rằng Dương Mịch và Dương Tử vì tranh chấp phiên vị nên bất hòa

Hiện vẫn chưa rõ thực hư của thông tin này nhưng nhiều người cho rằng Dương Tử là một người quá coi trọng vấn đề phiên vị. Có lẽ vì điều này mà nữ diễn viên họ Dương sẽ "gây thù chuốc oán" với không ít đồng nghiệp trong giới.

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Từ khóa:   Dương Mịch Ngô Diệc Phàm Thanh Trâm Hành

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