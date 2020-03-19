Lưu Khải Uy và Dương Mịch có khả năng tái hợp nhờ một điều khoản trong thỏa thuận ly hôn?

Điều khoản trong thỏa thuận ly hôn của nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ được hé lộ khiến nhiều fan tin rằng cặp đôi có cơ hội quay lại với nhau.

Sau hơn một năm ly hôn, chuyện tình cảm của nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Mặc dù tuyên bố ly hôn trong hòa bình, xem nhau như người thân để nuôi dạy Tiểu Gạo Nếp, vậy nhưng Dương Mịch rất ít thăm non con gái trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn trong hòa bình và cùng nhau nuôi dưỡng con gái

Theo Sohu, điều khoản “cùng nhau nuôi dưỡng con gái” chẳng qua chỉ là để giữ thể diện cho cả hai mà thôi. Trên thực tế, nhiều người biết rằng bé Tiểu Gạo Nếp vẫn luôn sống cùng ông bà nội ở Hong Kong, đồng nghĩa với việc quyền nuôi con thuộc về Lưu Khải Uy.

Vậy nhưng thỏa thuận ly hôn ghi rằng nếu ai tái hôn trước sẽ mất quyền nuôi con

Cũng theo nguồn tin này, mặc dù trong thỏa thuận ly hôn cả hai cùng có quyền nuôi dưỡng con gái nhưng còn kèm thêm 1 điều khoản khác. Đó là nếu một bên tái hôn thì người đó coi như tự động đánh mất quyền nuôi dưỡng con gái. Đây được cho là nguyên nhân khiến Dương Mịch không thể công khai mối quan hệ với tình trẻ Ngụy Đại Huân.

Phải chăng Lưu Khải Uy mong muốn quay trở lại với vợ cũ nên mới đưa ra điều khoản này?

Nhiều người cho rằng Lưu Khải Uy khá tâm cơ. Có lẽ anh biết rõ sau khi ly hôn Dương Mịch sẽ dễ dàng tìm được hạnh phúc mới nên đã đưa điều khoản này vào thỏa thuận ly hôn. Nói cách khác, chỉ cần Dương Mịch không kết hôn với người khác thì anh sẽ có cơ hội quay trở lại với vợ cũ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của dân mạng.

Netizen tiếp tục tìm được bằng chứng Dương Mịch và tình trẻ sống chung Mới đây netizen xứ Trung đã tìm được những hình ảnh chứng minh nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đang sống chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-khai-uy-va-duong-mich-co-kha-nang-tai-hop-nho-mot-dieu-khoan-trong-thoa-thuan-ly-hon-354160.html