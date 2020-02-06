Vội vàng kết hôn vì Dương Mịch mang thai, Lưu Khải Uy vẫn luôn yêu người phụ nữ khác?

Sao quốc tế 06/02/2020 16:51

Chồng cũ của nữ diễn viên Dương Mịch hứng "gạch đá" từ dư luận khi có nguồn tin cho rằng anh kết hôn chỉ vì đứa con và luôn nuối tiếc một người phụ nữ.

Mặc dù vợ chồng Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn được hơn một năm nhưng chủ đề liên quan đến hôn nhân của cặp đôi này vẫn là đề tài được truyền thông đặc biệt quan tâm.

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Đám cưới thế kỷ của nữ diễn viên Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng khiến bao người ngưỡng mộ...

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung toàn lực cho công việc. Thời gian gần đây, cô vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên, người đẹp họ Dương chưa một lần thừa nhận. Về phía Lưu Khải Uy, anh ít hoạt động nghệ thuật hơn sau khi ly hôn. Thời gian gần đây nam tài tử họ Lưu sống chủ yếu ở Hong Kong. Trong khi Dương Mịch nhận nhiều chỉ trích vì bỏ bê con gái thì Lưu Khải Uy lại được lòng dư luận về việc chăm con.

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... thế nhưng cuối năm 2018, cặp đôi tuyên bố ly hôn trong hòa bình

Tuy nhiên, gần đây Lưu Khải Uy lại hứng chịu "gạch đá" từ dư luận sau khi trang Sohu đăng bài viết về chuyện tình cảm giữa anh và vợ cũ. Theo đó, Lưu Khải Uy lần đầu tiên thừa nhận năm đó anh vội vàng kết hôn với Dương Mịch vì cô đã mang thai. Không chỉ vậy, Lưu Khải Uy còn ám chỉ anh luôn nuối tiếc một người phụ nữ.

Chia sẻ này của Lưu Khải Uy khiến netizen xứ Trung đồn đoán rằng người mà chồng cũ của Dương Mịch nói tới chính là Dĩnh Nhi. Hai năm sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy công khai hẹn hò, nam tài tử họ Lưu từng vướng tin đồn tình ái với Dĩnh Nhi. Cả hai có rất nhiều cảnh mặn nồng khi cùng hợp tác trong bộ phim “Thiên Sơn Mộ Tuyết”. Thời gian đó Dương Mịch thường hay đến phim trường để “giám sát” người yêu.

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Lưu Khải Uy và Dĩnh Nhi từng có rất nhiều cảnh tình cảm khi hợp tác trong 'Thiên Sơn Mộ Tuyết'

Thậm chí chuyện Dương Mịch mang thai cũng là do Dĩnh Nhi hé lộ với truyền thông. Vào thời điểm đó nữ diễn viên họ Dương chưa muốn công khai chuyện này nhưng Dĩnh Nhi lại nói ra. Chính vì vậy, trong suốt nhiều năm qua Dương Mịch luôn thể hiện rõ thái độ không hài lòng với Dĩnh Nhi.

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Theo phán đoán của netizen, Dĩnh Nhi chính là người phụ nữ khiến Lưu Khải Uy tiếc nuối

Sau những chia sẻ này, chồng cũ của Dương Mịch hứng chịu không ít "gạch đá" từ dư luận. Nhiều người cho rằng họ đã nhìn lầm người khi yêu mến Lưu Khải Uy suốt thời gian qua. Hành động của Lưu Khải Uy được cho là quá tàn nhẫn với vợ cũ. Hiện nay phía Dương Mịch và Lưu Khải Uy chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước thông tin này.

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Từ khóa:   Dương Mịch - Lưu Khải Uy Lưu Khải Uy Dĩnh Nhi

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