Netizen tiếp tục tìm được bằng chứng Dương Mịch và tình trẻ sống chung

Sao quốc tế 09/03/2020 11:50

Mới đây netizen xứ Trung đã tìm được những hình ảnh chứng minh nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đang sống chung.

Sau khi nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy ly hôn, cô trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất Cbiz. Bên cạnh sự nghiệp ngày một vững chắc, chuyện tình cảm của nữ diễn viên họ Dương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông Hoa ngữ.

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Nữ diễn viên Dương Mịch liên tục vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân

Thời gian trước đây, khi Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân, cộng đồng mạng tìm được rất nhiều bằng chứng cặp đôi đang hẹn hò nhưng vợ cũ Lưu Khải Uy vẫn luôn giữ im lặng. Gần đây có nhiều nguồn tin cho rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân là do tình trẻ thường lợi dụng tên tuổi của Dương Mịch để được nổi tiếng hơn trong giới showbiz. Điều này khiến Dương Mịch không hài lòng và đã lựa chọn chia tay.

Vậy nhưng mới đây một vài netizen phát hiện rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân vẫn chưa chia tay. Cả hai đang sống chung, thậm chí còn mặc chung đồ của nhau.

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Ngụy Đại Huân đăng bức ảnh trên trang cá nhân khiến nhiều người nghi ngờ anh và Dương Mịch đang sống chung vì chiếc rèm cửa có màu giống nhau
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Trong một đoạn clip Dương Mịch đăng tải cũng có chiếc rèm này
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Không chỉ vậy chiếc áo bên trong của Ngụy Đại Huân cũng cùng màu với chiếc áo Dương Mịch mặc ở clip trước đó

Ngay sau đó fan của Dương Mịch đã đứng lên bảo vệ thần tượng. Họ cho rằng các bằng chứng được cộng đồng mạng đưa ra đều là giả. Hiện nay Dương Mịch đang sống cùng bố mẹ, không có chuyện cô và tình trẻ sống chung với nhau.

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Vậy nhưng fan của nữ diễn viên họ Dương khẳng định rèm cửa hoàn toàn khác nhau
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Fan còn khẳng định hiện tại Dương Mịch đang sống chung với bố mẹ, không có chuyện cô ở cùng Ngụy Đại Huân

Mặc dù đến thời điểm này Dương Mịch chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào liên quan đến chuyện tình cảm với Ngụy Đại Huân nhưng những tin đồn giữa người đẹp họ Dương và tình trẻ vẫn luôn được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

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Từ khóa:   Lưu Khải Uy Dương Mịch và Ngụy Đại Huân Ngụy Đại Huân

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