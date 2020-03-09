Netizen tiếp tục tìm được bằng chứng Dương Mịch và tình trẻ sống chung

Sau khi nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy ly hôn, cô trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất Cbiz. Bên cạnh sự nghiệp ngày một vững chắc, chuyện tình cảm của nữ diễn viên họ Dương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông Hoa ngữ.

Nữ diễn viên Dương Mịch liên tục vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân

Thời gian trước đây, khi Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân, cộng đồng mạng tìm được rất nhiều bằng chứng cặp đôi đang hẹn hò nhưng vợ cũ Lưu Khải Uy vẫn luôn giữ im lặng. Gần đây có nhiều nguồn tin cho rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân là do tình trẻ thường lợi dụng tên tuổi của Dương Mịch để được nổi tiếng hơn trong giới showbiz. Điều này khiến Dương Mịch không hài lòng và đã lựa chọn chia tay.