Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Sao quốc tế 23/04/2020 06:19

Thông tin đại fan của Triệu Lệ Dĩnh công khai xin lỗi nữ diễn viên Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung nhiều giờ qua.

Giữa showbiz Hoa ngữ đầy thị phi, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ vốn vô cùng phức tạp và càng căng thẳng hơn khi diễn ra những cuộc khẩu chiến giữa các nhóm fan hâm mộ. Trên thực tế nhiều diễn viên có quan hệ với nhau khá tốt như Dương Tử - Đặng Luân hay Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác, vậy nhưng giữa các fan hâm mộ của họ lại thường xảy ra tranh cãi.

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Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên sở hữu lượng fan khổng lồ tại Trung Quốc

Nữ diễn viên Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh đều là những nghệ sĩ lớn của làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu lượng fan khổng lồ. Chính vì điều này nên mâu thuẫn giữa fan hâm mộ của hai bên thường xuyên phát sinh. Mới đây, một đại fan của Triệu Lệ Dĩnh đã phải công khai xin lỗi Dương Mịch vì những lời nói bôi nhọ danh dự của nữ diễn viên họ Dương.

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Xinh đẹp và tài năng, nữ diễn viên Dương Mịch có rất nhiều fan hâm mộ
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Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải lời xin lỗi tới Dương Mịch sau khi bị khởi kiện vì bôi nhọ danh dự người khác

Theo Sohu, trước đây người được cho là đại fan của Triệu Lệ Dĩnh thường đăng tải nhiều bài viết khích bác, bôi nhọ danh tiếng của Dương Mịch trên trang cá nhân. Nữ diễn viên họ Dương đã nhờ luật sư thu thập bằng chứng và khởi kiện người này ra tòa vì đăng tải thông tin không đúng sự thật. Sau khi có phán quyết của tòa án, đại fan của Triệu Lệ Dĩnh đã phải công khai đăng tải lời xin lỗi đến Dương Mịch. Sự việc này đang nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tiêu Chiến Dương Tử

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