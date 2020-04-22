Lộ ảnh quá khứ, ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Cúc Tịnh Y là một ca sĩ thần tượng kiêm diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô sinh năm 1994 và từng là thành viên nhóm nhạc SNH48. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Cúc Tịnh Y từng gây ấn tượng với vai diễn Hàn Vân Tịch trong bộ phim cổ trang “Vân Tịch Truyện”. Bên cạnh đó tạo hình cổ trang của Cúc Tịnh Y trong “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” cũng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Truyền thông Hoa ngữ vẫn luôn ưu ái gọi Cúc Tịnh Y với cái tên 'mỹ nhân 4000 năm có một'

Cúc Tịnh Y sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ khiến truyền thông thường gọi cô với cái tên “mỹ nhân 4000 năm có một”. Vậy nhưng gần đây, một vài hình ảnh trong quá khứ của Cúc Tịnh Y được lan truyền khiến nhiều người hoài nghi cô đã từng nhờ đến dao kéo để có được nhan sắc như hôm nay.