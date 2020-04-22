Lộ ảnh quá khứ, ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Cúc Tịnh Y nổi tiếng với nhan sắc 4000 năm có một vậy nhưng những hình ảnh thời quá khứ khiến cô vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.
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Cúc Tịnh Y là một ca sĩ thần tượng kiêm diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô sinh năm 1994 và từng là thành viên nhóm nhạc SNH48. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Cúc Tịnh Y từng gây ấn tượng với vai diễn Hàn Vân Tịch trong bộ phim cổ trang “Vân Tịch Truyện”. Bên cạnh đó tạo hình cổ trang của Cúc Tịnh Y trong “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” cũng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Cúc Tịnh Y sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ khiến truyền thông thường gọi cô với cái tên “mỹ nhân 4000 năm có một”. Vậy nhưng gần đây, một vài hình ảnh trong quá khứ của Cúc Tịnh Y được lan truyền khiến nhiều người hoài nghi cô đã từng nhờ đến dao kéo để có được nhan sắc như hôm nay.
Ngày 21/4, một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh được cho là Cúc Tịnh Y thời còn làm mẫu sách. Điều đáng nói là cô gái trong ảnh không giống với Cúc Tịnh Y hiện tại. Nếu như không có chú thích “người mẫu Tiểu Cúc” thì không ai biết đó chính là “nàng Vân Tịch”. Chính điều này khiến nữ ca sĩ nổi tiếng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.
Trước đây nhiều lần Cúc Tịnh Y cũng vướng nghi án dao kéo nhưng cô đã khéo léo đáp trả bằng cách đăng tải hình ảnh của mẹ mình thời còn trẻ. Hành động đó của Cúc Tịnh Y như ngầm ám chỉ nhan sắc của cô có được là hoàn toàn tự nhiên.
Mặc dù luôn vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Cúc Tịnh Y ngày càng “lên hương”. Bên cạnh đó sự nghiệp ca hát và diễn xuất của cô cũng ngày một phát triển.