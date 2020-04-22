Lộ ảnh quá khứ, ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Sao quốc tế 22/04/2020 13:50

Cúc Tịnh Y nổi tiếng với nhan sắc 4000 năm có một vậy nhưng những hình ảnh thời quá khứ khiến cô vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Cúc Tịnh Y là một ca sĩ thần tượng kiêm diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô sinh năm 1994 và từng là thành viên nhóm nhạc SNH48. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Cúc Tịnh Y từng gây ấn tượng với vai diễn Hàn Vân Tịch trong bộ phim cổ trang “Vân Tịch Truyện”. Bên cạnh đó tạo hình cổ trang của Cúc Tịnh Y trong “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” cũng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

cuc tinh y 1
Truyền thông Hoa ngữ vẫn luôn ưu ái gọi Cúc Tịnh Y với cái tên 'mỹ nhân 4000 năm có một'

Cúc Tịnh Y sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ khiến truyền thông thường gọi cô với cái tên “mỹ nhân 4000 năm có một”. Vậy nhưng gần đây, một vài hình ảnh trong quá khứ của Cúc Tịnh Y được lan truyền khiến nhiều người hoài nghi cô đã từng nhờ đến dao kéo để có được nhan sắc như hôm nay.

cuc tinh y 2
Vẻ đẹp thanh tao đầy cuốn hút của Cúc Tịnh Y luôn được fan hâm mộ yêu mến

Ngày 21/4, một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh được cho là Cúc Tịnh Y thời còn làm mẫu sách. Điều đáng nói là cô gái trong ảnh không giống với Cúc Tịnh Y hiện tại. Nếu như không có chú thích “người mẫu Tiểu Cúc” thì không ai biết đó chính là “nàng Vân Tịch”. Chính điều này khiến nữ ca sĩ nổi tiếng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

cuc tinh y 3

cuc tinh y 4
Hình ảnh được cho là Cúc Tịnh Y khi còn làm người mẫu trong một cuốn sách
cuc tinh y 5
Hình ảnh khác của Cúc Tịnh Y khi mới gia nhập làng giải trí
cuc tinh y 6
Nhiều bằng chứng cho thấy Cúc Tịnh Y đã nhờ đến dao kéo để có được nhan sắc như ngày hôm nay

Trước đây nhiều lần Cúc Tịnh Y cũng vướng nghi án dao kéo nhưng cô đã khéo léo đáp trả bằng cách đăng tải hình ảnh của mẹ mình thời còn trẻ. Hành động đó của Cúc Tịnh Y như ngầm ám chỉ nhan sắc của cô có được là hoàn toàn tự nhiên.

cuc tinh y 7
Cúc Tịnh Y từng đăng hình của mẹ thời trẻ như một lời khẳng định rằng nhan sắc cô có được là do di truyền

Mặc dù luôn vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Cúc Tịnh Y ngày càng “lên hương”. Bên cạnh đó sự nghiệp ca hát và diễn xuất của cô cũng ngày một phát triển.

Danh sách 10 diễn viên có diễn xuất kém nhất làng giải trí Hoa ngữ, nhiều gương mặt gây bất ngờ

Danh sách 10 diễn viên có diễn xuất kém nhất làng giải trí Hoa ngữ, nhiều gương mặt gây bất ngờ

Cộng đồng mạng khá bất ngờ khi vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều nằm trong danh sách này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hàn Vân Tịch Vân Tịch Truyện Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Danh sách 10 diễn viên có diễn xuất kém nhất làng giải trí Hoa ngữ, nhiều gương mặt gây bất ngờ

Danh sách 10 diễn viên có diễn xuất kém nhất làng giải trí Hoa ngữ, nhiều gương mặt gây bất ngờ

Những cô dâu cổ trang đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Những cô dâu cổ trang đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Thần tượng vừa comeback, fan của Tiêu Chiến lại tiếp tục ‘gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz

Thần tượng vừa comeback, fan của Tiêu Chiến lại tiếp tục ‘gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz

Những cô nàng độc thân được theo đuổi nhiều nhất của Cbiz

Những cô nàng độc thân được theo đuổi nhiều nhất của Cbiz

Vì sao truyền thông Nhật gọi Phạm Băng Băng là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’?

Vì sao truyền thông Nhật gọi Phạm Băng Băng là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’?

Chưa công khai hẹn hò nhưng tình trẻ lại đi ghen với quá khứ của Dương Mịch

Chưa công khai hẹn hò nhưng tình trẻ lại đi ghen với quá khứ của Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 44 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý