Vì sao truyền thông Nhật gọi Phạm Băng Băng là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’?

Sao quốc tế 17/04/2020 13:50

Truyền thông Nhật Bản đặc biệt ưu ái nữ diễn viên Phạm Băng Băng và gọi cô là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’ sở hữu nhan sắc 4000 năm mới gặp một lần.

Mặc dù vẫn đang vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ netizen xứ Trung nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn luôn xuất hiện trên nhiều tạp chí của các quốc gia khác. Lần này, “nữ hoàng thị phi” của Cbiz xuất hiện trên một tạp chí của Nhật Bản. Truyền thông Nhật dành tặng mỹ nhân họ Phạm khá nhiều mỹ từ như: “Dương Quý Phi thời hiện đại” sở hữu nhan sắc 4000 năm mới gặp một lần.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng xuất hiện trên một tạp chí của Nhật Bản
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Truyền thông Nhật Bản gọi nhan sắc của Phạm Băng Băng là '4000 năm mới gặp một lần'
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Người đẹp họ Phạm nhận được sự ưu ái đặc biệt của truyền thông Nhật Bản
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Mặc dù bị ghẻ lạnh tại Trung Quốc nhưng Phạm Băng Băng vẫn là cái tên được nhiều tạp chí nước ngoài mời hợp tác
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Truyền thông Nhật Bản gọi Phạm Băng Băng là 'Dương Quý Phi thời hiện đại'
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Dù đã gần 40 tuổi nhưng nhan sắc của nữ diễn viên họ Phạm ngày một xinh đẹp
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Với truyền thông quốc tế, Phạm Băng Băng vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc 
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Dù thời gian qua Phạm Băng Băng không tham gia nhiều sự kiện nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông
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Nhiều người cho rằng Phạm Băng Băng đang chờ thời cơ thích hợp để quay trở lại showbiz
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Trong sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng từng rất thành công với vai diễn Dương Quý Phi
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Với nhan sắc này, truyền thông Nhật Bản đã không nói quá khi gọi Phạm Băng Băng là 'Dương Quý Phi thời hiện đại'

Trong sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng từng có cơ hội hóa thân thành Dương Quý Phi – một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Hoa. Sở hữu nhan sắc hơn người và vẻ đẹp đậm chất Á Đông, nhiều người cho rằng truyền thông Nhật Bản đã không nói quá khi gọi Phạm Băng Băng là “Dương Quý Phi thời hiện đại”.

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Từ khóa:   Dương Quý Phi nữ hoàng thị phi Phạm Băng Băng

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