Vì sao truyền thông Nhật gọi Phạm Băng Băng là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’?

Truyền thông Nhật Bản đặc biệt ưu ái nữ diễn viên Phạm Băng Băng và gọi cô là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’ sở hữu nhan sắc 4000 năm mới gặp một lần.
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Mặc dù vẫn đang vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ netizen xứ Trung nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn luôn xuất hiện trên nhiều tạp chí của các quốc gia khác. Lần này, “nữ hoàng thị phi” của Cbiz xuất hiện trên một tạp chí của Nhật Bản. Truyền thông Nhật dành tặng mỹ nhân họ Phạm khá nhiều mỹ từ như: “Dương Quý Phi thời hiện đại” sở hữu nhan sắc 4000 năm mới gặp một lần.
Trong sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng từng có cơ hội hóa thân thành Dương Quý Phi – một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Hoa. Sở hữu nhan sắc hơn người và vẻ đẹp đậm chất Á Đông, nhiều người cho rằng truyền thông Nhật Bản đã không nói quá khi gọi Phạm Băng Băng là “Dương Quý Phi thời hiện đại”.