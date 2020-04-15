Ngỡ ngàng với nhan sắc trước và sau photoshop của Tiêu Chiến

Sao quốc tế 15/04/2020 06:27

Không thể phủ nhận nhan sắc hơn người của Tiêu Chiến nhưng khi so sánh hình ảnh trước và sau chỉnh sửa, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Dù sở hữu gương mặt hoàn mỹ nhưng Tiêu Chiến cũng phải nhờ đến công nghệ để hình ảnh của mình được lung linh hơn. Mới đây một vài tấm hình trước và sau chỉnh sửa của Tiêu Chiến được đăng tải, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Sau khi có sự can thiệp của công nghệ, làn da của Tiêu Chiến căng mịn hơn
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Cùng một bộ trang phục nhưng hình của Tiêu Chiến trước và sau photoshop khác biệt rất nhiều
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Khi không sử dụng phần mềm chỉnh sửa, mỹ nam 'Trần Tình Lệnh' có vẻ tiều tụy hơn 

Sau thành công với vai Ngụy Vô Tiện trong bộ phim “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên nhanh như diều gặp gió. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, mỹ nam Tiêu Chiến còn hát hay, nhảy đẹp và diễn xuất vô cùng có hồn. Chính vì vậy nên lượng fan hâm mộ của Tiêu Chiến tăng lên nhanh chóng.

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Sự khác biệt quá lớn giữa hai tấm hình của mỹ nam Tiêu Chiến
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Nhờ ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất tốt nên Tiêu Chiến gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp
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Vậy nhưng hơn 1 tháng qua mỹ nam họ Tiêu vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng mạng
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Sau một thời gian im lặng, cuối cùng Tiêu Chiến đã có màn comeback vô cùng ấn tượng
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Tiêu Chiến vẫn luôn là chủ đề được netizen xứ Trung nhắc tới nhiều nhất trên mọi diễn đàn

Nổi tiếng và thị phi thường đồng hành cùng nhau. Tiêu Chiến có lẽ đã trải nghiệm điều này khi bị cộng đồng mạng đồng loạt tẩy chay sau vụ trang web AO3 bị fan của anh đánh sập. Vậy nhưng sau tất cả, anh vẫn có màn comeback đầy ấn tượng. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của mỹ nam họ Tiêu với Cbiz là rất lớn.

Sau thời gian dài im lặng, Tiêu Chiến chính thức comeback với thành tích quá khủng

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Đối mặt với làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng hơn một tháng qua, Tiêu Chiến đã có màn trở lại đầy ấn tượng.

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Từ khóa:   mỹ nam Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Ngụy Vô Tiện

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