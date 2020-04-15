Ngỡ ngàng với nhan sắc trước và sau photoshop của Tiêu Chiến

Không thể phủ nhận nhan sắc hơn người của Tiêu Chiến nhưng khi so sánh hình ảnh trước và sau chỉnh sửa, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
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Dù sở hữu gương mặt hoàn mỹ nhưng Tiêu Chiến cũng phải nhờ đến công nghệ để hình ảnh của mình được lung linh hơn. Mới đây một vài tấm hình trước và sau chỉnh sửa của Tiêu Chiến được đăng tải, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Sau thành công với vai Ngụy Vô Tiện trong bộ phim “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên nhanh như diều gặp gió. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, mỹ nam Tiêu Chiến còn hát hay, nhảy đẹp và diễn xuất vô cùng có hồn. Chính vì vậy nên lượng fan hâm mộ của Tiêu Chiến tăng lên nhanh chóng.
Nổi tiếng và thị phi thường đồng hành cùng nhau. Tiêu Chiến có lẽ đã trải nghiệm điều này khi bị cộng đồng mạng đồng loạt tẩy chay sau vụ trang web AO3 bị fan của anh đánh sập. Vậy nhưng sau tất cả, anh vẫn có màn comeback đầy ấn tượng. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của mỹ nam họ Tiêu với Cbiz là rất lớn.