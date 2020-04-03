Lộ hình ngày xưa, Tiêu Chiến bị cộng đồng mạng chê quê mùa

Một vài hình ảnh chụp quảng cáo từ ngày xưa bất ngờ bị ‘đào lại’, rất nhiều antifan chê mỹ nam Tiêu Chiến quê mùa.

Hơn một tháng sau khi trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng, Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng. Vậy nhưng dường như sự im lặng này của mỹ nam Tiêu Chiến lại càng kích thích các antifan. Họ thường chỉ trích, bôi xấu hình ảnh của Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi.

Các antifan luôn sẵn sàng công kích Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi

Ngày 2/4, một loạt hình ảnh quảng cáo Tiêu Chiến chụp trước đây cũng bị antifan “đào lại” và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Với khuôn mặt điển trai cùng nụ cười rạng rỡ, mỗi khi xuất hiện Tiêu Chiến đều mang đến một nguồn năng lượng tích cực. Vậy nhưng những hình ảnh được antifan đăng tải khiến không ít người phải thốt lên rằng phải chăng trước đây mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đã đắc tội với stylist nên mới bị "dìm hàng" như vậy?

Những tấm hình được cho là quê mùa của Tiêu Chiến bất ngờ bị 'đào lại'

Sau khi trang web AO3 bị sập bởi fan của Tiêu Chiến, anh trở thành mục tiêu công kích trên mọi diễn đàn. Nhiều người đánh giá rằng sau scandal này nam diễn viên họ Tiêu sẽ rất khó có được thành công như trước đây. Rất nhiều tác phẩm có Tiêu Chiến tham gia đều bị ảnh hưởng bởi lượng antifan của anh ngày càng đông.

Con đường quay trở lại showbiz của Tiêu Chiến ngày càng khó khăn

Sự nghiệp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió sau thành công của “Trần Tình Lệnh”. Những tưởng đây sẽ là bàn đạp vững chắc để hai diễn viên phát triển sự nghiệp, vậy nhưng hiện nay chỉ còn Vương Nhất Bác duy trì được điều này. Con đường trở lại của Tiêu Chiến gặp phải rất nhiều chông gai sau khi bị cộng đồng mạng đồng loạt tẩy chay.

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Tiêu Chiến bị cộng đồng mạng tẩy chay suốt thời gian qua Ngoài sự việc trang web AO3 bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc, còn có một nguyên nhân sâu xa khác khiến Tiêu Chiến bị netizen xứ Trung tẩy chay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-hinh-ngay-xua-tieu-chien-bi-cong-dong-mang-che-que-mua-355758.html