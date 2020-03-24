Mẹ Tiêu Chiến từng nói 1 câu khiến nhiều người hoài nghi nam diễn viên sẽ giải nghệ

Sự im lặng gần một tháng của Tiêu Chiến khiến nhiều người nghĩ rằng anh đã không vượt qua được scandal gần đây.

Tiêu Chiến nổi tiếng như cồn sau thành công của “Trần Tình Lệnh”. Cùng với Vương Nhất Bác, anh trở thành gương mặt được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón. Rất nhiều dự án phim truyền hình cũng như hợp đồng quảng cáo tìm đến Tiêu Chiến sau thành công này.

Tiêu Chiến giữ im lặng gần một tháng trời sau khi trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng

Sự nổi tiếng của mỹ nam Tiêu Chiến đi cùng với lượng fan hâm mộ tăng nhanh. Vậy nhưng chính lượng fan này khiến anh trở thành mục tiêu tấn công của 36 ngàn fandom khác sau khi trang web AO3 bị đóng cửa vô thời hạn tại Trung Quốc. Sau lùm xùm này, sự nghiệp của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” bị ảnh hưởng khá nhiều. Bản thân anh cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào mà lựa chọn im lặng. Nhiều người cho rằng nếu tình trạng này kéo dài rất có thể Tiêu Chiến sẽ lựa chọn rút lui khỏi làng giải trí.

Bỗng nhiên nổi tiếng sau thành công của 'Trần Tình Lệnh', Tiêu Chiến hứng chịu khá nhiều thị phi

Kể từ sau khi nổi tiếng, mỗi lần xuất hiện trên truyền hình Tiêu Chiến đều thể hiện tinh thần lạc quan, tràn đầy sức sống. Vậy nhưng đằng sau đó là vô vàn áp lực và thị phi đến từ dư luận. Có lẽ bố mẹ Tiêu Chiến là người hiểu rõ nhất về những áp lực mà con trai phải chịu đựng. Mẹ anh từng nói với con trai rằng: “Nếu không thể tiếp tục, con hãy quay về đi!”.

Bố mẹ Tiêu Chiến là người chứng kiến mọi áp lực mà con trai phải gánh chịu

Chính câu nói này của mẹ Tiêu Chiến đã khiến nhiều người hoài nghi về khả năng “chàng Ngụy Vô Tiện” sẽ rời khỏi giới giải trí sau một thời gian hứng chịu búa rìu của dư luận.

Vào vai bác sĩ nhưng Tiêu Chiến lại bị 'bóc mẽ' vì đeo khẩu trang không đúng cách Dường như vận đen vẫn chưa buông tha cho Tiêu Chiến khi anh tiếp tục là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-tieu-chien-tung-noi-1-cau-khien-nhieu-nguoi-hoai-nghi-nam-dien-vien-se-giai-nghe-354581.html