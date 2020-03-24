Mẹ Tiêu Chiến từng nói 1 câu khiến nhiều người hoài nghi nam diễn viên sẽ giải nghệ

Sao quốc tế 24/03/2020 08:58

Sự im lặng gần một tháng của Tiêu Chiến khiến nhiều người nghĩ rằng anh đã không vượt qua được scandal gần đây.

Tiêu Chiến nổi tiếng như cồn sau thành công của “Trần Tình Lệnh”. Cùng với Vương Nhất Bác, anh trở thành gương mặt được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón. Rất nhiều dự án phim truyền hình cũng như hợp đồng quảng cáo tìm đến Tiêu Chiến sau thành công này.

tieu chien 1
Tiêu Chiến giữ im lặng gần một tháng trời sau khi trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng

Sự nổi tiếng của mỹ nam Tiêu Chiến đi cùng với lượng fan hâm mộ tăng nhanh. Vậy nhưng chính lượng fan này khiến anh trở thành mục tiêu tấn công của 36 ngàn fandom khác sau khi trang web AO3 bị đóng cửa vô thời hạn tại Trung Quốc. Sau lùm xùm này, sự nghiệp của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” bị ảnh hưởng khá nhiều. Bản thân anh cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào mà lựa chọn im lặng. Nhiều người cho rằng nếu tình trạng này kéo dài rất có thể Tiêu Chiến sẽ lựa chọn rút lui khỏi làng giải trí.

tieu chien 2
Bỗng nhiên nổi tiếng sau thành công của 'Trần Tình Lệnh', Tiêu Chiến hứng chịu khá nhiều thị phi

Kể từ sau khi nổi tiếng, mỗi lần xuất hiện trên truyền hình Tiêu Chiến đều thể hiện tinh thần lạc quan, tràn đầy sức sống. Vậy nhưng đằng sau đó là vô vàn áp lực và thị phi đến từ dư luận. Có lẽ bố mẹ Tiêu Chiến là người hiểu rõ nhất về những áp lực mà con trai phải chịu đựng. Mẹ anh từng nói với con trai rằng: “Nếu không thể tiếp tục, con hãy quay về đi!”.

tieu chien 3
Bố mẹ Tiêu Chiến là người chứng kiến mọi áp lực mà con trai phải gánh chịu

Chính câu nói này của mẹ Tiêu Chiến đã khiến nhiều người hoài nghi về khả năng “chàng Ngụy Vô Tiện” sẽ rời khỏi giới giải trí sau một thời gian hứng chịu búa rìu của dư luận.

Vào vai bác sĩ nhưng Tiêu Chiến lại bị 'bóc mẽ' vì đeo khẩu trang không đúng cách

Vào vai bác sĩ nhưng Tiêu Chiến lại bị 'bóc mẽ' vì đeo khẩu trang không đúng cách

Dường như vận đen vẫn chưa buông tha cho Tiêu Chiến khi anh tiếp tục là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tình Lệnh Vương Nhất Bác Ngụy Vô Tiện

TIN LIÊN QUAN

Vào vai bác sĩ nhưng Tiêu Chiến lại bị 'bóc mẽ' vì đeo khẩu trang không đúng cách

Vào vai bác sĩ nhưng Tiêu Chiến lại bị 'bóc mẽ' vì đeo khẩu trang không đúng cách

Không liên quan nhưng Dương Tử lại vô tình 'dính đạn' trong lùm xùm của Tiêu Chiến

Không liên quan nhưng Dương Tử lại vô tình 'dính đạn' trong lùm xùm của Tiêu Chiến

Sóng gió chưa qua, Tiêu Chiến lại bị bóc mẽ đạo ý tưởng

Sóng gió chưa qua, Tiêu Chiến lại bị bóc mẽ đạo ý tưởng

Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện giữa tâm bão ‘tẩy chay’ khiến fan hoang mang

Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện giữa tâm bão ‘tẩy chay’ khiến fan hoang mang

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý