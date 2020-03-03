Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Có lẽ scandal lần này của Tiêu Chiến sẽ khiến rất nhiều bạn diễn của anh phải chịu chung hậu quả, trong đó có nữ diễn viên Dương Tử.

Sau thành công của “Hương Mật Tựa Khói Sương” và “Cá Mực Hầm Mật”, Dương Tử trở thành nữ diễn viên được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Những tác phẩm mà nữ diễn viên Dương Tử tham gia đều được đánh giá cao về nội dung lẫn khả năng diễn xuất.

'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn' được dự đoán sẽ là bộ phim đáng xem nhất hè 2020 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Nhiều người nhận xét rằng nhờ hợp tác với Dương Tử nên Đặng Luân và Lý Hiện đều nổi tiếng một cách nhanh chóng. Mùa hè năm nay, bộ phim truyền hình “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” của Dương Tử được phát sóng hứa hẹn sẽ là bàn đạp giúp bạn diễn Tiêu Chiến tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Khả năng diễn xuất của Dương Tử và sự nổi tiếng của Tiêu Chiến hứa hẹn sẽ mang lại thành công cho bộ phim này

Được chờ đợi là vậy nhưng gần đây Tiêu Chiến bất ngờ vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng mạng xứ Trung khiến không ít fan lo lắng Dương Tử bị vạ lây. Vài ngày gần đây, hàng loạt bộ phim có Tiêu Chiến tham gia đều nhận đánh giá 1 sao, gây ảnh hưởng khá nhiều đến các diễn viên khác. Nhiều người còn tuyên bố sẽ không xem bất kỳ phim nào có Tiêu Chiến tham gia đồng thời sẽ đánh giá 1 sao trên Douban dù phim hay cỡ nào đi nữa.

Scandal gần đây của Tiêu Chiến khiến những bộ phim anh tham gia trở thành mục tiêu tấn công của các antifan

Nếu đây là sự thật thì quả là đáng tiếc cho công sức của Dương Tử và Tiêu Chiến suốt thời gian qua. Vốn được đánh giá là một trong nhưng bộ phim Hoa ngữ đình đám nhất 2020 nhưng giờ đây nhiều fan hâm mộ của Dương Tử lo lắng “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” sẽ trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của các antifan Tiêu Chiến.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay Bị tẩy chay do hành động của fan hâm mộ, Tiêu Chiến đã có động thái mới nhất của mình thông qua công ty quản lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-kip-phat-song-phim-cua-duong-tu-da-bi-anh-huong-nang-ne-vi-scandal-cua-tieu-chien-352526.html