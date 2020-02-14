Vì sao ‘Bác Quân Nhất Tiêu’ chỉ ‘xé’ Dương Tử mà không dám động đến Triệu Lệ Dĩnh?

Sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, tên tuổi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Cũng từ đó cụm từ “Bác Quân Nhất Tiêu” là tên gọi của những fan hâm mộ couple này. Có thể nói rằng, “Bác Quân Nhất Tiêu” có số lượng đông đảo và không ngại va chạm với bất kỳ fan hâm mộ của diễn viên nào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nổi tiếng sau thành công của 'Trần Tình Lệnh'

'Bác Quân Nhất Tiêu' chính là tên gọi của nhóm fan hâm mộ couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác

Mới đây nhất, nữ diễn viên Dương Tử lại trở thành nạn nhân của “Bác Quân Nhất Tiêu” khi những hình ảnh tình cảm giữa cô và Tiêu Chiến được đăng tải. Mặc dù đây là những cảnh quay từ bộ phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” nhưng cũng khiến fan của couple Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác dùng những lời lẽ rất khó nghe hướng về phía Dương Tử. Nữ diễn viên họ Dương tuyên bố đang thu thập bằng chứng để khởi kiện những người phỉ báng cô trên mạng xã hội.