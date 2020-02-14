Vì sao ‘Bác Quân Nhất Tiêu’ chỉ ‘xé’ Dương Tử mà không dám động đến Triệu Lệ Dĩnh?

Gần đây fan của cặp đôi Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác liên tục có những lời lẽ không hay hướng về nữ diễn viên Dương Tử.
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Sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, tên tuổi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Cũng từ đó cụm từ “Bác Quân Nhất Tiêu” là tên gọi của những fan hâm mộ couple này. Có thể nói rằng, “Bác Quân Nhất Tiêu” có số lượng đông đảo và không ngại va chạm với bất kỳ fan hâm mộ của diễn viên nào.
Mới đây nhất, nữ diễn viên Dương Tử lại trở thành nạn nhân của “Bác Quân Nhất Tiêu” khi những hình ảnh tình cảm giữa cô và Tiêu Chiến được đăng tải. Mặc dù đây là những cảnh quay từ bộ phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” nhưng cũng khiến fan của couple Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác dùng những lời lẽ rất khó nghe hướng về phía Dương Tử. Nữ diễn viên họ Dương tuyên bố đang thu thập bằng chứng để khởi kiện những người phỉ báng cô trên mạng xã hội.
Trong các dự án phim truyền hình sắp tới Dương Tử hợp tác với Tiêu Chiến còn Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Nhất Bác. Trong khi nữ diễn viên họ Dương luôn là mục tiêu của “Bác Quân Nhất Tiêu”, tại sao fan của Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác lại không dám động đến Triệu Lệ Dĩnh?
Một số ý kiến cho rằng dù vài năm trở lại đây sự nghiệp của Dương Tử có bước phát triển mới nhưng lượng fan của Dương Tử không đông bằng Triệu Lệ Dĩnh. Hơn nữa theo Sina, fan của nữ diễn viên họ Triệu vô cùng lợi hại nên không ai dám động đến thần tượng của họ. Xét về mặt tuổi tác, Triệu Lệ Dĩnh hơn Vương Nhất Bác 10 tuổi và đã lập gia đình nên khả năng tạo tin đồn tình cảm giữa cặp đôi này rất khó xảy ra nên Triệu Lệ Dĩnh không trở thành mục tiêu tấn công của “Bác Quân Nhất Tiêu”.