Nhan sắc đỉnh cao của Tiêu Chiến dù không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa

Tiêu Chiến là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. So với nhiều nghệ sĩ khác của làng giải trí Hoa ngữ, anh nổi tiếng tương đối muộn. Vậy nhưng với nhan sắc và tài năng của mình, không lâu sau khi tham gia hoạt động nghệ thuật, Tiêu Chiến đã có được thành công vang dội với vai diễn Ngụy Vô Tiện trong “Trần Tình Lệnh”.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nổi tiếng sau thành công của 'Trần Tình Lệnh'

Trước đây Tiêu Chiến là một nhà thiết kế. Sau đó anh tham gia một chương trình về ca hát rồi chính thức lấn sân sang showbiz. Không chỉ hát hay, nhảy đẹp, vẻ ngoài của Tiêu Chiến cũng khiến nhiều người phải trầm trồ ngợi khen. Mặc dù hiện nay đã 28 tuổi nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn được cho là trẻ hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi.