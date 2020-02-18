Trương Bá Chi ‘tố’ Triệu Vy là người giúp Tạ Đình Phong tái hợp Vương Phi?

Sao quốc tế 18/02/2020 11:45

Sau nhiều năm ly hôn, cuối cùng Trương Bá Chi cũng tiết lộ danh tính người phụ nữ đã giúp Tạ Đình Phong tái hợp với Vương Phi?

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng sau khi cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, cặp “Kim Đồng – Ngọc Nữ” này vẫn quyết định ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người.

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Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn quyết định ly hôn dù đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi một mình chăm sóc hai con nhỏ còn Tạ Đình Phong lại quay về bên tình cũ Vương Phi khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Suốt một thời gian dài anh bị cộng đồng mạng chỉ trích vì ít quan tâm đến con cái mà chỉ biết vui vẻ bên Vương Phi.

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Sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong đã quay về bên tình cũ Vương Phi

Về việc vì sao Tạ Đình Phong và Vương Phi lại quay về bên nhau, Cbiz từng có rất nhiều tin đồn. Mới đây Sohu đăng tải một bài viết với nội dung trong một lần phỏng vấn Trương Bá Chi đã thẳng thắn thừa nhận rằng nếu thời điểm đó không có Triệu Vy sự việc đã không diễn ra như vậy. Câu nói này của Trương Bá Chi gây tò mò cho nhiều người. Triệu Vy có vai trò gì trong việc Tạ Đình Phong ly hôn với vợ và quay lại bên tình cũ?

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Triệu Vy được cho là người đã giúp đỡ cặp đôi Phong - Phi quay lại bên nhau

Chắc hẳn nhiều người đã xem chương trình “Thập Nhị Đạo Phong Vị” của Tạ Đình Phong, nữ diễn viên Triệu Vy cũng từng là khách mời trong chương trình này. Khán giả nhận ra rằng cách nói chuyện giữa Tạ Đình Phong và Triệu Vy vô cùng thân thiết, giống như hai người bạn lâu năm mới gặp lại nhau. Bên cạnh đó, lâu nay mối quan hệ giữa Triệu Vy và Vương Phi vốn rất tốt.

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Tạ Đình Phong từng bị chỉ trích vì mải mê yêu đương mà bỏ bê con cái

Trước đây, từng có lần Tạ Đình Phong ám chỉ nếu như không phải vì "cô ấy", rất có thể anh đã không quay lại với Vương Phi. Theo cộng đồng mạng, “cô ấy” mà Tạ Đình Phong nhắc đến chính là Triệu Vy, điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì Trương Bá Chi bộc bạch.

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Theo Sohu, Trương Bá Chi cho biết nếu năm đó không có Triệu Vy sự việc đã không diễn ra như vậy

Mặc dù cặp đôi Phong - Chi đã ly hôn nhưng những ồn ào từ cuộc hôn nhân và chuyện tình cảm của họ vẫn luôn là đề tài được truyền thông khai thác triệt để. Lần này Triệu Vy lại vô tình bị lôi vào chuyện tình cảm phức tạp giữa Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi. Hiện những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng trước tin đồn lần này.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Triệu Vy Vương Phi

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