Vì tiền, Trương Bá Chi chuẩn bị sinh con thứ 4?

Sao quốc tế 17/12/2019 16:05

Nhiều người không khỏi hoang mang khi có thông tin cho rằng Trương Bá Chi chuẩn bị sinh con thứ 4.

Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi một mình chăm lo cho hai con trai. Suốt thời gian qua, chưa một lần cô hé lộ chuyện tình cảm của mình trong khi Tạ Đình Phong đã quay về bên tình cũ Vương Phi.

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Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chưa một lần công khai chuyện tình cảm của mình

Cuối năm 2018, Trương Bá Chi bất ngờ tuyên bố đã hạ sinh con trai thứ ba nhưng giấu kín danh tính bố đứa bé. Điều này khiến nhiều người đàn ông bỗng nhiên trở thành "người tình tin đồn" của Trương Bá Chi trong đó có Châu Tinh Trì. Đứng trước tin đồn, phía nữ diễn viên họ Trương vẫn kiên quyết giữ kín tên tuổi của người đàn ông bí mật.

Suốt thời gian qua, danh tính người tình bí ẩn của Trương Bá Chi vẫn luôn là một ẩn số với giới truyền thông. Có nguồn tin cho rằng Trương Bá Chi sinh con cho một đại gia lắm tiền. Sau khi sinh, cô cũng nhận được khá nhiều tiền và tài sản có giá trị.

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Nhiều tin đồn cho rằng Trương Bá Chi đã nhận được khá nhiều tài sản sau khi sinh con thứ 3 cho đại gia

Mới đây, Trương Bá Chi vừa đăng tải một đoạn video. Trong đoạn clip này, cô đã dùng phần mềm chỉnh sửa khiến nhan sắc của cô trông như em bé. Điều gây chú ý nhất là những từ ngữ mà vợ cũ của Tạ Đình Phong sử dụng: “Tôi trở thành em bé có phải rất đáng yêu không? Muốn có một đứa con gái như thế này”. Nhiều người hoài nghi phải chăng Trương Bá Chi đang lên kế hoạch sinh con thứ 4 nên mới gửi đi thông điệp này? 

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Mới đây vợ cũ của Tạ Đình Phong lại gây tò mò cho người hâm mộ khi bày tỏ mong muốn có một đứa con gái

Thời gian gần đây, những người thạo tin trong giới showbiz Hoa ngữ rỉ tai nhau về một nữ diễn viên Hong Kong sau khi ly hôn với một nam nghệ sĩ thích nấu ăn đang chuẩn bị cho việc sinh đứa con thứ 4. Đặc biệt, nữ diễn viên này rất muốn sinh một đứa con gái. Rõ ràng thông tin này đang nhắm tới Trương Bá Chi. Cũng theo nguồn tin này, sau khi sinh xong đứa con thứ 3, nữ diễn viên họ Trương nhận được khá nhiều tài sản từ bố đứa bé nên mong muốn sinh thêm con.

Hiện phía Trương Bá Chi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn này.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong Vương Phi Châu Tinh Trì

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