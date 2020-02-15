Tuyên bố sẽ kết hôn sau 7 năm hẹn hò, 'cặp đôi ông cháu' Lý Khôn Thành – Lâm Tĩnh Ân lại gây bão mạng

Sao quốc tế 15/02/2020 17:14

Bị "ném đá" nhiều vì mối quan hệ "đũa lệch" này nhưng Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn luôn cho mọi người thấy rằng tình yêu họ dành cho nhau là chân thành.

Sinh năm 1957, Lý Khôn Thành là nhạc sĩ khá nổi tiếng tại Đài Loan. Tên tuổi của ông càng được nhiều người biết đến khi công khai hẹn hò với Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996) – con gái một người bạn. Bất chấp sự phản đối từ gia đình Lâm Tĩnh Ân và bị cộng đồng mạng ném đá, "cặp đôi ông cháu" vẫn hạnh phúc bên nhau 7 năm trời dù chênh nhau gần 40 tuổi.

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Bất chấp sự phản đối của gia đình và bị dư luận "ném đá", cặp đôi Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn hạnh phúc bên nhau

Suốt một thời gian dài, mối tình ông cháu giữa Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân nhận được sự quan tâm của đặc biệt của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng với sự chênh lệch tuổi tác quá lớn mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy nhưng suốt 7 năm qua, cặp đôi vẫn luôn chứng tỏ cho mọi người thấy lựa chọn của họ là chính xác.

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Lý Khôn Thành thường dùng những lời có cánh để nói về người yêu kém 40 tuổi của mình

Năm nào cũng vậy, đến ngày kỷ niệm, Lý Khôn Thành đều đặn “khoe” tình cảm của mình và Lâm Tĩnh Ân trên trang cá nhân. Ngày 15/2 năm nay, nam nhạc sĩ này lại tiếp tục dành những lời có cánh cho bạn gái kém 40 tuổi của mình trên trang cá nhân. Chưa hết, Lý Khôn Thành còn xác nhận sau 7 năm yêu đương cả hai sẽ kết hôn trong năm nay.

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Dù bị gia đình tạo sức ép nhưng Lâm Tĩnh Ân vẫn chạy theo tình yêu với Lý Khôn Thành
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Năm 2020 cặp đôi sẽ kết hôn sau 7 năm hẹn hò

Thông tin này sau đó đã được các trang giải trí Hoa ngữ đồng loạt đăng tải. Mặc dù không phải là những diễn viên nổi tiếng nhưng chuyện tình giữa Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua.

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Từ khóa:   Lý Khôn Thành Lâm Tĩnh Ân cặp đôi ông cháu

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