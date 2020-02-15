Tuyên bố sẽ kết hôn sau 7 năm hẹn hò, 'cặp đôi ông cháu' Lý Khôn Thành – Lâm Tĩnh Ân lại gây bão mạng

Sinh năm 1957, Lý Khôn Thành là nhạc sĩ khá nổi tiếng tại Đài Loan. Tên tuổi của ông càng được nhiều người biết đến khi công khai hẹn hò với Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996) – con gái một người bạn. Bất chấp sự phản đối từ gia đình Lâm Tĩnh Ân và bị cộng đồng mạng ném đá, "cặp đôi ông cháu" vẫn hạnh phúc bên nhau 7 năm trời dù chênh nhau gần 40 tuổi.

Bất chấp sự phản đối của gia đình và bị dư luận "ném đá", cặp đôi Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn hạnh phúc bên nhau

Suốt một thời gian dài, mối tình ông cháu giữa Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân nhận được sự quan tâm của đặc biệt của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng với sự chênh lệch tuổi tác quá lớn mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy nhưng suốt 7 năm qua, cặp đôi vẫn luôn chứng tỏ cho mọi người thấy lựa chọn của họ là chính xác.