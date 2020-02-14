Cùng điểm lại những cặp đôi ngọt ngào nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Tình yêu là đề tài không thể thiếu trong mỗi bộ phim truyền hình Hoa ngữ. Để hóa thân thành công vào nhân vật và phối hợp ăn ý với bạn diễn là điều không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, các diễn viên nổi tiếng Hoa ngữ như diễn viên Dương Tử , Dương Mịch , Địch Lệ Nhiệt Ba… và bạn diễn của mình đã làm tốt điều này. Họ gây ấn tượng mạnh với những phút giây “tình bể bình” trên màn ảnh nhỏ.

Từng được yêu mến trong “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, cặp đôi Đông Hoa Đế Quân – Bạch Phượng Cửu tiếp tục nên duyên trong “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư”. Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang được netizen nhận xét là một trong những cặp đôi đẹp nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Những phân đoạn không thể quên trong 'Cá Mực Hầm Mật'

Mùa hè 2019 bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” của Dương Tử và Lý Hiện trở thành hiện tượng của phim truyền hình Hoa ngữ. Lý Hiện nổi tiếng ngay sau khi phim được phát sóng còn nữ diễn viên Dương Tử tiếp tục nhận được nhiều kịch bản hay sau thành công của bộ phim này.

Gần đây có tin đồn rằng cặp đôi Dương Tử - Lý Hiện "phim giả tình thật" sau khi cùng hợp tác trong bộ phim này. Dù chưa rõ thực hư tin đồn nhưng Dương Tử và Lý Hiện đã hóa thân quá thành công với nhân vật Đồng Niên – Hàn Thương Ngôn trong “Cá Mực Hầm Mật”.

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong kết hôn sau khi cùng hợp tác trong 'Minh Lan Truyện'

Rất nhiều người cho rằng “Minh Lan Truyện” là bộ phim giúp Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong về chung một nhà. Cặp đôi được nhận xét là phối hợp rất ăn ý và đây cũng là vai diễn giúp Triệu Lệ Dĩnh có bước chuyển mình ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất.

Trương Chấn – Nghê Ni

Gia đình hạnh phúc của Cửu Thần và Linh Tịch trong 'Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên'

Trương Chấn và Nghê Ni phối hợp vô cùng ăn ý trong “Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên”. Mối tình 3 kiếp giữa Cửu Thần và Linh Tịch được hai diễn viên nổi tiếng hóa thân vô cùng xuất sắc. Đây được xem là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất của phim truyền hình Hoa ngữ năm 2019.

Chung Hán Lương – Đường Yên

Chung Hán Lương và Đường Yên vẫn luôn được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ

Cặp đôi Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh của Chung Hán Lương và Đường Yên trong “Bên Nhau Trọn Đời” luôn là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Trịnh Sảng – Dương Dương

Dương Dương được nhận xét chính là Tiêu Nại bước ra từ trang sách

Dương Dương - Trịnh Sảng thành công với vai Tiêu Nại và Bối Vy Vy trong “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên”. Đây cũng là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong những năm gần đây.

Dương Mịch – Triệu Hựu Đình

Dương Mịch và Triệu Hựu Đình khắc họa thành công mối tình giữa Bạch Thiển và Dạ Hoa

Mối tình giữa Dạ Hoa và Bạch Thiển trong “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” được nhiều “mọt phim” Hoa ngữ ấn tượng nhất trong những năm gần đây. Dương Mịch và Triệu Hựu Đình đã khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình mỗi khi xuất hiện.

Dương Tử - Đặng Luân

Đặng Luân và Dương Tử trong một cảnh quay của 'Hương Mật Tựa Khói Sương'

Ngoài Lý Hiện, Dương Tử còn hợp tác khá ăn ý với bạn diễn Đặng Luân. Đây cũng là một trong những cặp đôi rất được yêu mến trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.