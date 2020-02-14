Nhân ngày Valentine, studio của Tiêu Chiến bất ngờ tặng quà cho fan hâm mộ khiến nhiều người bấn loạn.

Vào đúng Lễ tình nhân, studio của Tiêu Chiến tung ra một số hình ảnh nam diễn viên “Trần Tình Lệnh” đang tập vũ đạo. Trong những hình ảnh này, mỹ nam Tiêu Chiến khoe những động tác vũ đạo điêu luyện khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

Hiện nay Tiêu Chiến là nghệ sĩ có lượng fan đông đảo tại Trung Quốc

Đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay là những gì được thể hiện trong những hình ảnh này của Tiêu Chiến. Thế nhưng điều khiến fan hâm mộ chú ý nhất chính là chiếc áo vẫn còn nguyên mác mà Tiêu Chiến mặc. Dường như sau khi mua về mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đã quên xé mác. Fan hâm mộ tỏ ra vô cùng phấn khích, xem đây chính là quà tặng mà thần tượng gửi đến mọi người vào đúng ngày Valentine.

Studio của Tiêu Chiến tặng quà cho fan vào đúng ngày 14/2

Tiêu Chiến vừa hát vừa nhảy vô cùng điêu luyện

Ngoài ngoại hình bắt mắt, chiếc mác chưa kịp xé trên áo của Tiêu Chiến nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng

Nhiều người cho rằng đây chính là quà tặng mà Tiêu Chiến gửi đến fan hâm mộ

Sau thành công với “Trần Tình Lệnh”, tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió. Thời gian sắp tới, sự nghiệp của Tiêu Chiến được đánh giá là sẽ có bước bứt phá mạnh mẽ khi hàng loạt dự án phim truyền hình của anh được phát sóng. Với lượng fan đông đảo và sở hữu vẻ đẹp trai hiếm có, nhiều người cho rằng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong thời gian tới.

Tiêu Chiến trở thành nạn nhân khi fan Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác tranh giành phiên vị Fan của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác tranh luận gay gắt về vấn đề phiên vị của thần tượng trong "Hữu Phỉ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-ham-mo-ban-loan-khi-nhan-duoc-qua-valentine-khong-the-ngot-ngao-hon-tu-tieu-chien-350984.html