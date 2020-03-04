Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện giữa tâm bão ‘tẩy chay’ khiến fan hoang mang

Giữa tâm bão bị ‘tẩy chay’, Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện trên Instagram vào lúc nửa đêm làm dấy lên nhiều đồn đoán.
- Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay
- Nhan sắc đỉnh cao của Tiêu Chiến dù không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa
Sau khi fan của Tiêu Chiến đồng loạt report trang web AO3 khiến trang này bị đóng cửa vô thời hạn tại Trung Quốc, mỹ nam Tiêu Chiến trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Sau sự việc này, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã gửi lời xin lỗi vì chiếm dụng tài nguyên xã hội đồng thời mong muốn fan hâm mộ theo đuổi ngôi sao một cách lý trí. Mặc dù vậy, thành viên của 36 ngàn fandom khác vẫn không hài lòng.
Trước việc làm quá khích của fan hâm mộ, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến phải tự mình đứng ra xin lỗi thì may ra mới chuyển nguy thành an. Vậy nhưng ngoài thông báo của phòng làm việc, bản thân Tiêu Chiến chưa đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân nào. Theo QQ, hiện tại Tiêu Chiến không muốn mất đi fan hâm mộ, mặt khác anh cũng không muốn đắc tội với nhiều người như vậy nên im lặng trong thời điểm này là khôn ngoan nhất.
Trong khi mọi người đều chờ đợi động thái mới nhất của Tiêu Chiến thì Instagram của nam diễn bất ngờ thay đổi hình đại diện vào lúc nửa đêm. Trước đây hình đại diện của Tiêu Chiến là hình của một con vật nhưng bây giờ không có bất kỳ hình ảnh nào nữa. Trên nhiều điện thoại, hình đại diện của tài khoản này còn hiển thị màu đen. Nhiều người đoán rằng sự việc này có liên quan đến tin đồn ông ngoại Tiêu Chiến mới qua đời nên anh đã đổi hình đại diện.
Vậy nhưng ngay sau đó, phòng làm việc của Tiêu Chiến thông báo rằng anh không đổi hình đại diện trên Instagram. Hiện nay phía Tiêu Chiến cũng không thể đăng nhập vào tài khoản này. Nhiều người hoài nghi, việc làm của fan đã khiến Tiêu Chiến lãnh hậu quả. Rất có thể tài khoản mạng xã hội của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đã bị người khác tấn công.