Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện giữa tâm bão ‘tẩy chay’ khiến fan hoang mang

Sau khi fan của Tiêu Chiến đồng loạt report trang web AO3 khiến trang này bị đóng cửa vô thời hạn tại Trung Quốc, mỹ nam Tiêu Chiến trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Sau sự việc này, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã gửi lời xin lỗi vì chiếm dụng tài nguyên xã hội đồng thời mong muốn fan hâm mộ theo đuổi ngôi sao một cách lý trí. Mặc dù vậy, thành viên của 36 ngàn fandom khác vẫn không hài lòng.

Tiêu Chiến đang vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ tại Trung Quốc

Trước việc làm quá khích của fan hâm mộ, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến phải tự mình đứng ra xin lỗi thì may ra mới chuyển nguy thành an. Vậy nhưng ngoài thông báo của phòng làm việc, bản thân Tiêu Chiến chưa đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân nào. Theo QQ, hiện tại Tiêu Chiến không muốn mất đi fan hâm mộ, mặt khác anh cũng không muốn đắc tội với nhiều người như vậy nên im lặng trong thời điểm này là khôn ngoan nhất.