Sóng gió chưa qua, Tiêu Chiến lại bị bóc mẽ đạo ý tưởng

Sao quốc tế 07/03/2020 18:19

Tai tiếng lại tiếp tục bủa vây Tiêu Chiến khi anh bị antifan tố đạo ý tưởng của người khác.

Việc fan hâm mộ của mỹ nam Tiêu Chiến rủ nhau report trang web AO3 khiến trang này bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc đã khiến thành viên của 36 ngàn fandom khác nổi giận. Sau đó, cuộc chiến mạng giữa các fan hâm mộ đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Người bị ảnh hưởng trực tiếp chính là mỹ nam “Trần Tình Lệnh”.

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Tiêu Chiến trở thành mục tiêu tấn công mạng của 36 ngàn fandom

Trước hành động quá khích của fan, cộng đồng mạng réo gọi Tiêu Chiến hãy lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình nhưng anh luôn giữ im lặng. Có ý kiến cho rằng “chàng Ngụy Vô Tiện” vừa không muốn mất lòng fan vừa không muốn đắc tội với các fandom khác nên đành chọn giải pháp im lặng. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến anh tiếp tục trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng.

Khi sự việc này chưa lắng xuống, Tiêu Chiến tiếp tục bị netizen bóc mẽ chuyện đạo ý tưởng của người khác. Mặc dù có tài và điển trai nhưng mỹ nam “Trần Tình Lệnh” tham gia làng giải trí khá muộn. Trước đó anh là một nhà thiết kế. Trước đây từng có fan hâm mộ tiết lộ một tác phẩm do Tiêu Chiến thiết kế đã bán được 20 vạn tệ (khoảng gần 700 triệu đồng). Thông tin này khiến nhiều người vô cùng nể phục tài năng của nam diễn viên Tiêu Chiến.

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Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng trước hành động của fan khiến sự việc chưa thể dừng lại

Vậy nhưng mới đây, các antifan đã bóc mẽ một bài viết trên trang cá nhân của Tiêu Chiến. Mặc dù đây là một bài viết được đăng từ 2017 nhưng hình ảnh mà Tiêu Chiến sử dụng được phát hiện “mượn” của người khác. Trong dòng trạng thái này, Tiêu Chiến viết: “Mọi người có nhìn ra tôi vẽ gì không? (Chị quản lý hỏi tôi muốn làm lại nghề cũ à?)”. Tuy nhiên, antifan đã "soi" ra được hình mà Tiêu Chiến vẽ là sản phẩm của một nhà thiết kế người Phần Lan từ năm 2015.

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Bài viết từ năm 2017 của Tiêu Chiến bị 'đào' lại. Tấm hình đầu tiên được netizen phát hiện là một sản phẩm của người khác
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Hình ảnh mà Tiêu Chiến sử dụng đã được một nhà thiết kế Phần Lan sử dụng năm 2015
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Thế nhưng fan của Tiêu Chiến cho rằng thần tượng của mình đã chú thích rõ ràng tấm hình đó được mô phỏng của người khác

Ngay sau đó, fan hâm mộ của Tiêu Chiến đã đứng lên bảo vệ thần tượng. Họ đưa ra bằng chứng Tiêu Chiến từng khẳng định rằng tấm hình đầu tiên trong bài viết đó là một tác phẩm được mô phỏng từ người khác. Thế nhưng, dù tấm hình này là mô phỏng hay đạo ý tưởng, danh tiếng và tài năng của Tiêu Chiến vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng.

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Từ khóa:   mỹ nam Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Ngụy Vô Tiện

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