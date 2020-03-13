Không liên quan nhưng Dương Tử lại vô tình 'dính đạn' trong lùm xùm của Tiêu Chiến

Sao quốc tế 13/03/2020 06:32

Mặc dù không phải là nhân vật chính trong scandal mới đây của Tiêu Chiến nhưng Dương Tử lại vô tình bị lôi vào cuộc.

Sự việc fan của Tiêu Chiến đồng loạt report trang web AO3 khiến mỹ nam “Trần Tình Lệnh” hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Mặc dù những hành động này đều là do fan hâm mộ làm nhưng nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và sự nghiệp của “chàng Ngụy Vô Tiện”.

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Mặc dù scandal này là hành động của fan nhưng Tiêu Chiến là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất

Sau scandal này, rất nhiều bộ phim Tiêu Chiến tham gia đã nhận đánh giá thiếu tích cực từ người hâm mộ. Thậm chí nhiều nhãn hàng chọn Tiêu Chiến làm đại diện thương hiệu đã thay đổi quyết định vào phút cuối. Có thể nói rằng hành động quá khích của người hâm mộ đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của mỹ nam họ Tiêu.

Tuy nhiên, mới đây QQ đưa tin cộng đồng mạng xứ Trung đang nghi ngờ “đại fan” của Tiêu Chiến – người liên quan trực tiếp đến việc report trang web AO3 lại là fan của Dương Tử. Mặc dù luôn công khai nói yêu Tiêu Chiến nhưng những hành động của “đại fan” này đã từng bước đẩy mỹ nam “Trần Tình Lệnh” trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng.

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Có nguồn tin cho rằng 'đại fan' mang đến phiền phức cho Tiêu Chiến cũng là fan của Dương Tử

Sau khi sự việc này xảy ra, netizen xứ Trung phát hiện “đại fan” này không chỉ là thần tượng duy nhất Tiêu Chiến mà còn là fan của nữ diễn viên Dương Tử. Trước đây nhóm fan của Tiêu Chiến từng có lần giúp đỡ fan của Dương Tử. Thế nhưng lần này Tiêu Chiến gặp scandal, fan của Dương Tử không có bất cứ hành động tương trợ nào mà chỉ im lặng. Nhiều người hoài nghi Tiêu Chiến gặp chuyện có liên quan đến fan của Dương Tử.

Vô tình bị lôi vào cuộc, ngày 11/3, nữ diễn viên Dương Tử đã đăng một tấm ảnh với ba dấu chấm hỏi trên trang cá nhân của mình. Hành động của “nàng Đồng Niên” chứng tỏ cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bị réo tên trong vụ việc của Tiêu Chiến.

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Trước những tin đồn này, Dương Tử đã đăng tấm ảnh với 3 dấu chấm hỏi

Dương Tử và Tiêu Chiến cùng hợp tác trong bộ phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”. Đây cũng là một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm nay. Vậy nhưng sau lùm xùm gần đây của Tiêu Chiến, nhiều người lo lắng Dương Tử và bộ phim sẽ trở thành nạn nhân gián tiếp của scandal này.

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Tử và Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh

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