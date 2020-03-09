Thời trang sân bay khiến virus Corona không thể tấn công của Dương Tử

Sao quốc tế 09/03/2020 14:54

Chuẩn bị quay trở lại với công việc, Dương Tử mặc áo mưa, đầu che kín khi xuất hiện tại một sân bay ở Trung Quốc.

Mới đây nữ diễn viên Dương Tử và đoàn đội của mình đã rục rịch quay trở lại với công việc sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Truyền thông Hoa ngữ đã bắt gặp “nàng Đồng Niên” tại sân bay Ninh Ba. Cô nàng mặc áo mưa màu vàng, đeo khẩu trang và đội thêm một chiếc mũ được che chắn kín mít. Nếu như không tinh mắt thì không thể nhận ra đây chính là nữ diễn viên Dương Tử mà nhiều người yêu mến.

dien vien duong tu 1
Mới đây nữ diễn viên Dương Tử xuất hiện tại sân bay Ninh Ba
dien vien duong tu 2
Cô mặc áo mưa màu vàng, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mít
dien vien duong tu 3
Nếu như fan hâm mộ không tinh mắt, chẳng thể nào nhận ra đây chính là Dương Tử
dien vien duong tu 4
Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng lan rộng, việc làm này của Dương Tử là cần thiết
dien vien duong tu 5
Ngụy trang kĩ càng như thế này thì virus Corona chẳng thể nào tấn công Dương Tử
dien vien duong tu 6
Hiện tại Dương Tử đang tham gia bộ phim cổ trang 'Thanh Trâm Hành'

Hành động này của Dương Tử nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Giữa thời kỳ dịch bệnh hoành hành, ai cũng cần bảo vệ mình để tránh nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù hiện tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã giảm nhiệt đáng kể nhưng với quốc gia có dân số đông nhất thế giới, nếu không kiểm soát tốt thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh một lần nữa rất có thể xảy ra.

dien vien duong tu 7
Năm 2020 được dự đoán sẽ là một năm thành công của Dương Tử

Hiện nay Dương Tử đang tham gia bộ phim truyền hình cổ trang “Thanh Trâm Hành” cùng Ngô Diệc Phàm. Thời gian sắp tới “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” của Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ được phát sóng. Bộ phim truyền hình này được dự đoán sẽ là một trong những phim hot nhất năm 2020 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Có lẽ scandal lần này của Tiêu Chiến sẽ khiến rất nhiều bạn diễn của anh phải chịu chung hậu quả, trong đó có nữ diễn viên Dương Tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Dương Tử và Tiêu Chiến Ngô Diệc Phàm

TIN LIÊN QUAN

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Vì sao ‘Bác Quân Nhất Tiêu’ chỉ ‘xé’ Dương Tử mà không dám động đến Triệu Lệ Dĩnh?

Vì sao ‘Bác Quân Nhất Tiêu’ chỉ ‘xé’ Dương Tử mà không dám động đến Triệu Lệ Dĩnh?

Tranh chấp phiên vị, Dương Tử bất hòa với đàn chị Dương Mịch

Tranh chấp phiên vị, Dương Tử bất hòa với đàn chị Dương Mịch

Ngày càng lợi hại, Dương Tử qua mặt Song Hye Kyo trong lĩnh vực quảng cáo

Ngày càng lợi hại, Dương Tử qua mặt Song Hye Kyo trong lĩnh vực quảng cáo

Chỉ bằng một tấm hình, netizen phát hiện Dương Tử ở bẩn kinh hoàng

Chỉ bằng một tấm hình, netizen phát hiện Dương Tử ở bẩn kinh hoàng

Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm

Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý