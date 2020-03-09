Chuẩn bị quay trở lại với công việc, Dương Tử mặc áo mưa, đầu che kín khi xuất hiện tại một sân bay ở Trung Quốc.

Mới đây nữ diễn viên Dương Tử và đoàn đội của mình đã rục rịch quay trở lại với công việc sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Truyền thông Hoa ngữ đã bắt gặp “nàng Đồng Niên” tại sân bay Ninh Ba. Cô nàng mặc áo mưa màu vàng, đeo khẩu trang và đội thêm một chiếc mũ được che chắn kín mít. Nếu như không tinh mắt thì không thể nhận ra đây chính là nữ diễn viên Dương Tử mà nhiều người yêu mến.

Mới đây nữ diễn viên Dương Tử xuất hiện tại sân bay Ninh Ba

Cô mặc áo mưa màu vàng, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mít

Nếu như fan hâm mộ không tinh mắt, chẳng thể nào nhận ra đây chính là Dương Tử

Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng lan rộng, việc làm này của Dương Tử là cần thiết

Ngụy trang kĩ càng như thế này thì virus Corona chẳng thể nào tấn công Dương Tử

Hiện tại Dương Tử đang tham gia bộ phim cổ trang 'Thanh Trâm Hành'

Hành động này của Dương Tử nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Giữa thời kỳ dịch bệnh hoành hành, ai cũng cần bảo vệ mình để tránh nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù hiện tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã giảm nhiệt đáng kể nhưng với quốc gia có dân số đông nhất thế giới, nếu không kiểm soát tốt thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh một lần nữa rất có thể xảy ra.

Năm 2020 được dự đoán sẽ là một năm thành công của Dương Tử

Hiện nay Dương Tử đang tham gia bộ phim truyền hình cổ trang “Thanh Trâm Hành” cùng Ngô Diệc Phàm. Thời gian sắp tới “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” của Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ được phát sóng. Bộ phim truyền hình này được dự đoán sẽ là một trong những phim hot nhất năm 2020 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến Có lẽ scandal lần này của Tiêu Chiến sẽ khiến rất nhiều bạn diễn của anh phải chịu chung hậu quả, trong đó có nữ diễn viên Dương Tử.

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