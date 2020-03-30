Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Tiêu Chiến bị cộng đồng mạng tẩy chay suốt thời gian qua

Ngoài sự việc trang web AO3 bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc, còn có một nguyên nhân sâu xa khác khiến Tiêu Chiến bị netizen xứ Trung tẩy chay.

Hơn một tháng sau khi fan của Tiêu Chiến đồng loạt report trang AO3 khiến trang này bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc, mỹ nam “Trần Tình Lệnh” hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ chưa từng có trong sự nghiệp của mình. Không chỉ vậy, hàng loạt dự án và các bộ phim truyền hình của Tiêu Chiến cũng trở thành mục tiêu tấn công của antifan. Hơn một tháng qua Tiêu Chiến luôn giữ im lặng và âm thầm tham gia các hoạt động công ích Sau khi sự việc này xảy ra, phòng làm việc của Tiêu Chiến có đăng bài xin lỗi nhưng bản thân nam diễn viên họ Tiêu vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Tuy nhiên, anh vẫn âm thầm tham gia các hoạt động công ích. Chỉ có những người thực sự ủng hộ Tiêu Chiến mới biết được những việc làm của anh trong thời gian sóng gió vừa qua.

Scandal lần này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của mỹ nam Tiêu Chiến. Nhiều nhãn hàng muốn chọn anh làm người đại diện nhưng lại lo lắng thị phi của Tiêu Chiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu nên đã tìm đến các nghệ sĩ khác. Không chỉ vậy, một công ty luôn muốn hợp tác với Tiêu Chiến là Truyền Thông Tân Lệ cũng phũ phàng phủ nhận khả năng hợp tác của hai bên. Sự nghiệp của Tiêu Chiến có sự thăng tiến vượt bậc sau thành công của 'Trần Tình Lệnh' Nhiều người đặt câu hỏi tại sao đến thời điểm hiện tại không một cá nhân hay công ty nào trong giới giải trí Hoa ngữ đứng ra nói đỡ Tiêu Chiến một câu? Tại sao anh lại bị cộng đồng mạng tẩy chay mạnh mẽ đến vậy? Theo Sina, hóa ra đằng sau sự việc này còn có một nguyên khác ít người biết đến. Đó là sau khi nổi tiếng, mỹ nam họ Tiêu đã đắc tội với người khác nên phải hứng chịu hậu quả này.

Vậy nhưng nổi tiếng thường đi cùng với thị phi, Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ Theo đó, một nguồn tin nội bộ cho biết khi Tiêu Chiến còn chưa nổi tiếng, anh tham gia bộ phim điện ảnh “Tru Tiên 1”. Sau khi “Trần Tình Lệnh” thành công, tên tuổi của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Cùng lúc này “Tru Tiên 1” được công chiếu và nhận được đánh giá tích cực nhờ sự tham gia của Tiêu Chiến. Hiệu ứng này khiến nhà sản xuất muốn làm tiếp phần 2. Khi được mời tiếp tục tham gia phần 2 của bộ phim này, anh đã đưa ra mức thù lao khá cao. Điều này đã làm mất lòng một số người. Phim điện ảnh 'Tru Tiên 1' nhận được nhiều đánh giá tích cực hoàn toàn nhờ vào sự nổi tiếng của Tiêu Chiến Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ thần tượng. Họ cho rằng khi đã nổi tiếng, việc Tiêu Chiến đòi hỏi thù lao cao hơn là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu đây là lý do khiến anh bị tẩy chay thì điều này quá bất công.

Mẹ Tiêu Chiến từng nói 1 câu khiến nhiều người hoài nghi nam diễn viên sẽ giải nghệ Sự im lặng gần một tháng của Tiêu Chiến khiến nhiều người nghĩ rằng anh đã không vượt qua được scandal gần đây.

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