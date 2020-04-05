40 ngày im lặng, hành động đầu tiên của Tiêu Chiến nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Sau sự việc ngày 27/2, hơn một tháng qua mỹ nam Tiêu Chiến luôn giữ im lặng dù phòng làm việc của anh đã gửi đi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Nhiều đồn đoán cho rằng Tiêu Chiến sẽ xin lỗi trong bài phỏng vấn sắp tới trên một tạp chí nổi tiếng. Tuy nhiên, vì vấp phải sự phản đối gay gắt của cộng đồng mạng nên tạp chí này đã gỡ bỏ hình ảnh và bài phỏng vấn của mỹ nam “Trần Tình Lệnh”.

Hơn một tháng qua Tiêu Chiến không có bất kỳ hành động nào

Dường như sau khi bị tẩy chay vì fan hâm mộ làm sập trang web AO3, con đường quay trở lại showbiz của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” vô cùng khó khăn. Mọi sự việc liên quan đến “chàng Ngụy Vô Tiện” đều bị cộng đồng mạng gay gắt phản đối hoặc chế giễu. Nhiều ý kiến cho rằng Tiêu Chiến gặp phải sự cố này đều là do fan hâm mộ quá khích hại.