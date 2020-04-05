40 ngày im lặng, hành động đầu tiên của Tiêu Chiến nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Sao quốc tế 05/04/2020 18:54

Động thái đầu tiên của Tiêu Chiến trên trang cá nhân sau thời gian ‘im hơi lặng tiếng’ nhận được sự quan tâm sâu sắc của fan hâm mộ.

Sau sự việc ngày 27/2, hơn một tháng qua mỹ nam Tiêu Chiến luôn giữ im lặng dù phòng làm việc của anh đã gửi đi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Nhiều đồn đoán cho rằng Tiêu Chiến sẽ xin lỗi trong bài phỏng vấn sắp tới trên một tạp chí nổi tiếng. Tuy nhiên, vì vấp phải sự phản đối gay gắt của cộng đồng mạng nên tạp chí này đã gỡ bỏ hình ảnh và bài phỏng vấn của mỹ nam “Trần Tình Lệnh”.

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Hơn một tháng qua Tiêu Chiến không có bất kỳ hành động nào 

Dường như sau khi bị tẩy chay vì fan hâm mộ làm sập trang web AO3, con đường quay trở lại showbiz của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” vô cùng khó khăn. Mọi sự việc liên quan đến “chàng Ngụy Vô Tiện” đều bị cộng đồng mạng gay gắt phản đối hoặc chế giễu. Nhiều ý kiến cho rằng Tiêu Chiến gặp phải sự cố này đều là do fan hâm mộ quá khích hại.

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Anh trở thành mục tiêu tấn công của các antifan trong suốt thời gian qua

Tuy nhiên, có vẻ sau 40 ngày, fan hâm mộ của Tiêu Chiến đã có hành động tích cực đầu tiên giúp thần tượng giành thiện cảm của công chúng. Theo đó, ngày 4/4, Trung Quốc tổ chức quốc tang tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời vì dịch Covid-19. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã bày tỏ sự cảm thương tới các nạn nhân và tri ân những người ở tuyến đầu của cuộc chiến chống Covid-19. Trên trang cá nhân, Tiêu Chiến chia sẻ bài viết của Nhật Báo Nhân Dân cùng dòng trạng thái: “Ghi nhớ các anh hùng, nhớ đồng bào”. Đây cũng là những động thái đầu tiên trên Weibo của Tiêu Chiến sau lùm xùm ngày 27/2.

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Chỉ một dòng trạng thái trên Weibo, Tiêu Chiến nhận được hơn 6 triệu lượt like. Có thể thấy sức ảnh hưởng của anh vẫn còn rất lớn

Điều đáng nói là bài đăng của Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ. Sau khi cập nhật Weibo không lâu, bài đăng của Tiêu Chiến đã nhận được hơn 6 triệu lượt like, hơn 700 ngàn bình luận. Sự việc này cho thấy sức hút từ cái tên Tiêu Chiến vẫn còn rất lớn. Nhiều người cho rằng rất có thể trong thời gian tới anh sẽ sớm quay trở lại với showbiz.

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Từ khóa:   mỹ nam Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Ngụy Vô Tiện

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