Sau thời gian dài im lặng, Tiêu Chiến chính thức comeback với thành tích quá khủng

Sao quốc tế 13/04/2020 10:14

Đối mặt với làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng hơn một tháng qua, Tiêu Chiến đã có màn trở lại đầy ấn tượng.

Sau bao đồn đoán, cuối cùng mỹ nam Tiêu Chiến cũng đã có màn comeback đầy ý nghĩa vào lúc 0h ngày 13/4/2020. Vào thời điểm này, bài hát do Tiêu Chiến thể hiện có tên “Hồng Mai Tán” chính thức được tung ra. Chỉ một tiếng sau khi đăng tải, ca khúc đã thu về thành tích ngoài mong đợi với hơn 3 triệu lượt nghe và hơn 230.000 lượt chia sẻ.

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Phòng làm việc của Tiêu Chiến chia sẻ bài hát mới nhất của mỹ nam 'Trần Tình Lệnh'
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'Hồng Mai Tán' của Tiêu Chiến đứng đầu trong danh sách các ca khúc châu Á mới - khu vực Trung Quốc

Dù mới đăng tải không lâu nhưng “Hồng Mai Tán” đã leo lên vị trí số 1 trong bảng danh sách các ca khúc châu Á mới - khu vực Trung Quốc. Không chỉ vậy, bài hát này còn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ Tiêu Chiến.

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'Hồng Mai Tán' là một ca khúc nằm trong dự án 'Trung Quốc Tươi Đẹp' của báo Thanh Niên Trung Quốc

Gần đây mỹ nam “Trần Tình Lệnh” cập nhật trang cá nhân như muốn ngầm thông báo về dự án âm nhạc mới của mình. Thế nhưng phải đợi đến khi “Hồng Mai Tán” trình làng, những người yêu mến “chàng Ngụy Vô Tiện” mới tin thần tượng của mình chính thức quay trở lại.

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Mỹ nam Tiêu Chiến đã chính thức quay trở lại sau hơn một tháng 'ở ẩn'
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Vài ngày trước đây, trên trang cá nhân, Tiêu Chiến ngầm ám chỉ về dự án mới của mình nhưng fan hâm mộ chưa kịp nhận ra

Sau sự kiện ngày 27/2, Tiêu Chiến hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ chưa từng có từ dư luận xứ Trung. Anh luôn trở thành đề tài chế giễu, chỉ trích của các antifan trên mọi diễn đàn. Những tưởng mỹ nam họ Tiêu sẽ khó có thể nổi tiếng như trước nhưng chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã khiến mọi người cảm nhận được sức ảnh hưởng và chỗ đứng vững chắc của anh trong giới showbiz Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Trần Tình Lệnh mỹ nam Tiêu Chiến Ngụy Vô Tiện

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