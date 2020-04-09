Tiêu Chiến mắc bệnh trầm cảm, cần sự hỗ trợ đặc biệt của bác sĩ tâm lý?

Sao quốc tế 09/04/2020 19:15

Fan hâm mộ Tiêu Chiến vô cùng lo lắng khi xuất hiện thông tin thần tượng có triệu chứng trầm cảm phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý.

Sau sự việc ngày 27/2, Tiêu Chiến trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Bất cứ thông tin nào liên quan đến Tiêu Chiến xuất hiện trên mạng đều là chủ đề chế giễu của các antifan. Mặc dù vậy, hơn một tháng qua Tiêu Chiến vẫn luôn giữ im lặng. Anh không đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này.

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Mặc dù lựa chọn im lặng nhưng Tiêu Chiến vẫn là cái tên được cộng đồng mạng xứ Trung réo gọi nhiều nhất

Bê bối này ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của mỹ nam Tiêu Chiến. Nhiều nhãn hàng đã hủy hợp đồng quảng cáo với anh. Các bộ phim có Tiêu Chiến tham gia đều nhận được những đánh giá thiếu tích cực từ antifan. Chưa hết, những ngày gần đây còn xuất hiện thông tin “chàng Ngụy Vô Tiện” đang phải điều trị tâm lý vì mắc chứng trầm cảm.

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Những tin đồn liên quan đến Tiêu Chiến vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ

Theo QQ, một tài khoản mạng xã hội tự xưng là bác sĩ tâm lý đã đăng dòng trạng thái mập mờ với nội dung nam nghệ sĩ họ X bị áp lực từ cộng đồng mạng nên phải nhờ sự hỗ trợ từ bác sĩ tâm lý. Sau khi có thông tin này, netizen xứ Trung đoán đó chính là Tiêu Chiến vì theo tiếng Trung Quốc, “X” chính là chữ cái đầu trong họ Tiêu của Tiêu Chiến.

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Một tài khoản mạng xã hội tự nhận là bác sĩ tâm lý cho biết Tiêu Chiến đang phải điều trị tâm lý

Người này cũng cho biết thêm mình chính là bác sĩ điều trị cho mỹ nam “Trần Tình Lệnh”. Hiện tại tâm lý của Tiêu Chiến khá tệ, về cơ bản có thể chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Vị bác sĩ tự xưng này cũng khuyên cộng đồng mạng nên làm người tốt, không nên tạo sức ép cho Tiêu Chiến nữa.

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Hiện nay người đại diện của Tiêu Chiến chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào cho tin đồn này

Những thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với nam diễn viên họ Tiêu. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, nếu người đăng tải thông tin này là bác sĩ thật thì người này không có đạo đức nghề nghiệp vì đã tiết lộ bí mật của bệnh nhân. Tuy nhiên, không ít người hoài nghi đây chỉ là tin thất thiệt. 

Hiện tại phía Tiêu Chiến vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến tin đồn lần này.

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Từ khóa:   mỹ nam Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Ngụy Vô Tiện

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