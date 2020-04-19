Những cô nàng độc thân được theo đuổi nhiều nhất của Cbiz

Sao quốc tế 19/04/2020 13:15

Dù đã ly hôn nhưng nữ diễn viên Dương Mịch vẫn là một trong những quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Bất kể đã ly hôn hay chỉ mới chia tay bạn trai, những nữ diễn viên Hoa ngữ dưới đây vẫn luôn là những quý cô được nhiều người theo đuổi nhất Cbiz.

Dương Mịch

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Dù vướng tin đồn hẹn hò tình trẻ nhưng nữ diễn viên Dương Mịch chưa một lần thừa nhận

Sau khi nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy ly hôn, cô trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhiều nhất của showbiz Hoa ngữ. Không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng và giàu có, vệ tinh xung quanh Dương Mịch rất nhiều. Gần đây có nhiều bằng chứng cho thấy Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đang hẹn hò nhưng vợ cũ của Lưu Khải Uy chưa một lần chính thức thừa nhận.

Trịnh Sảng

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Trịnh Sảng tập trung cho công việc sau khi chia tay Trương Hằng

Dù khá thành công trong sự nghiệp nhưng con đường tình duyên của Trịnh Sảng lại vô cùng lận đận. Sau khi chia tay Trương Hằng, cô dành toàn bộ thời gian tập trung phát triển sự nghiệp. Nhiều người nhận xét rằng Trịnh Sảng ngày một xinh đẹp hơn khi chuyên tâm cho sự nghiệp. Cô vẫn luôn là “tiểu tiên nữ” của fan hâm mộ.

Mã Y Lợi

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Sự nghiệp của Mã Y Lợi dường như thuận lợi hơn sau khi ly hôn với Văn Chương

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng kém tuổi Văn Chương, sự nghiệp của “nàng Hạ Tử Vy” đạt được nhiều thành tựu mới. Những kịch bản hay liên tiếp tìm đến Mã Y Lợi. Có vẻ như sau khi quay trở về trạng thái độc thân, cuộc sống của nữ diễn viên họ Mã ngày càng tốt hơn.

Cổ Lực Na Trát

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Gu thời trang và thẩm mỹ của Cổ Lực Na Trát ngày càng được đánh giá cao sau khi chia tay Trương Hàn

Mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát từng là bạn gái của Trương Hàn. Sau khi tuyên bố chia tay, có nhiều tin đồn cho rằng cả hai đã tái hợp. Vậy nhưng phía Cổ Lực Na Trát vẫn phủ nhận tin đồn quay trở lại với Trương Hàn. Hiện tại mỹ nhân Tân Cương là một trong những nghệ sĩ được nhiều người theo đuổi nhất của Cbiz.

Nghê Ni

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Sau khi chia tay bạn trai, Nghê Ni gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp

Nữ diễn viên Nghê Ni từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với Phùng Thiệu Phong, thế nhưng sau đó cả hai đã chia tay trong nuối tiếc. Một thời gian sau đó Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên công khai hẹn hò nhưng mối tình này cũng không được bền lâu.

Hiện nay dù đã 31 tuổi nhưng Nghê Ni vẫn còn độc thân. Hai năm trở lại đây cô có nhiều tác phẩm trình làng. Nhiều thương hiệu lớn lựa chọn Nghê Ni làm đại diện thương hiệu. Dù chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời nhưng với nhan sắc và tài năng của mình Nghê Ni vẫn luôn là nữ diễn viên được nhiều người ái mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ.

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Truyền thông Nhật Bản đặc biệt ưu ái nữ diễn viên Phạm Băng Băng và gọi cô là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’ sở hữu nhan sắc 4000 năm mới gặp một lần.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng Nghê Ni Mã Y Lợi

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