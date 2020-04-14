Đôi mắt đượm buồn nhưng Song Hye Kyo vẫn tự tin khoe chân dài, eo thon

Khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đượm buồn, nữ diễn viên Song Hye Kyo tự tin khoe nhan sắc trong bộ ảnh mới.

Sau khi chính thức ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo thường xuyên xuất hiện trên các trang tạp chí nổi tiếng thế giới. Mọi động thái của mỹ nhân họ Song đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mới đây bộ ảnh Song Hye Kyo khoe chân dài, eo thon được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý của netizen.

Nhan sắc và vóc dáng đỉnh cao là thế nhưng đôi mắt của nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn đượm buồn

Dường như Song Hye Kyo vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những tổn thương đến từ cuộc hôn nhân với chồng cũ

Rất hiếm khi nữ diễn viên họ Song lại có những tấm hình khoe trọn vòng eo như thế này

Mặc dù chiều cao khá khiêm tốn nhưng trong những tấm hình này Song Hye Kyo vẫn khoe trọn đôi chân nuột nà của mình

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo thường tham gia nhiều sự kiện

Nhan sắc của Song Hye Kyo ngày một thăng hạng

Nhìn những tấm hình này, không ai tin rằng nữ diễn viên họ Song đã gần 40 tuổi

Vẻ đẹp bề ngoài không thể che hết nỗi buồn chất chứa của Song Hye Kyo

Mặc dù đã ly hôn gần 1 năm nhưng trong ánh mắt của nữ diễn viên họ Song vẫn ẩn chứa nỗi buồn

Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên sau khi cùng hợp tác trong "Hậu Duệ Mặt Trời". Vậy nhưng chuyện tình cổ tích của cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn nhanh chóng kết thúc vào tháng 6/2019. Gần một năm sau khi ly hôn, dường như cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều đã lấy lại cân bằng, tập trung cho công việc. Tuy nhiên, ánh mắt đượm buồn của Song Hye Kyo khiến nhiều người cho rằng cô vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thương đến từ cuộc hôn nhân với chồng cũ.

Bị nghi bán nhà để trả đũa Song Joong Ki, phía Song Hye Kyo lên tiếng Bị đồn vội vàng bán lỗ căn biệt thự từng chung sống với chồng cũ để trả đũa Song Joong Ki, đại diện nữ diễn viên Song Hye Kyo đã lên tiếng.

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