Đôi mắt đượm buồn nhưng Song Hye Kyo vẫn tự tin khoe chân dài, eo thon

Khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đượm buồn, nữ diễn viên Song Hye Kyo tự tin khoe nhan sắc trong bộ ảnh mới.
- Hành động cực gắt của Song Hye Kyo đáp trả việc Song Joong Ki phá bỏ ‘tổ ấm’ của cả hai
- Động thái mới của Song Hye Kyo trước thông tin chồng cũ phá bỏ căn nhà từng là tổ ấm
Sau khi chính thức ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo thường xuyên xuất hiện trên các trang tạp chí nổi tiếng thế giới. Mọi động thái của mỹ nhân họ Song đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mới đây bộ ảnh Song Hye Kyo khoe chân dài, eo thon được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý của netizen.
Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên sau khi cùng hợp tác trong "Hậu Duệ Mặt Trời". Vậy nhưng chuyện tình cổ tích của cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn nhanh chóng kết thúc vào tháng 6/2019. Gần một năm sau khi ly hôn, dường như cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều đã lấy lại cân bằng, tập trung cho công việc. Tuy nhiên, ánh mắt đượm buồn của Song Hye Kyo khiến nhiều người cho rằng cô vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thương đến từ cuộc hôn nhân với chồng cũ.