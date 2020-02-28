Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Sau khi kết thúc công việc tại Milan, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã vội trở về Hàn Quốc giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát.

Mới đây nữ diễn viên Song Hye Kyo đã trở về Hàn Quốc sau một thời gian dài làm việc tại nước ngoài. Trước tình hình dịch Covid-19 đang hoành hành tại Hàn Quốc, vợ cũ của Song Joong Ki phòng bị khá kỹ càng: đeo khẩu trang, quàng khăn, đội mũ kín mít.

Giữa lúc tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vô cùng phức tạp, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ về nước

Sau khi kết thúc sự kiện tại Tuần lễ thời trang Milan, vợ cũ của Song Hye Kyo vội vã trở về Hàn Quốc

Người đẹp họ Song quàng khăn, đội mũ kín mít

Cô cũng không quên đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19

Sau khi ly hôn với Song Hye Kyo vào tháng 7 năm ngoái, Song Hye Kyo dành nhiều thời gian cho bản thân, đi du lịch và thường sống ở nước ngoài. Mới đây Song Hye Kyo đã xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan. Sau khi kết thúc sự kiện này, nữ diễn viên họ Song vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành tại xứ sở Kim Chi.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo dành nhiều thời gian cho bản thân

Tranh thủ thời gian này Song Hye Kyo đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới

Cô sống ở nước ngoài khá nhiều sau khi ly hôn với chồng cũ

Trước đó Song Joong Ki và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác của Hàn Quốc cùng quyên góp tiền bạc, vật tư y tế giúp cộng đồng khống chế dịch bệnh

Ở một động thái khác, mới đây Song Joong Ki cũng đã gửi 100 triệu won ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó rất nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng xứ Hàn cũng chung tay giúp đỡ cộng đồng giữa lúc tình trạng dịch bệnh vẫn chưa thể kiểm soát. Hiện Hàn Quốc đang là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc với hơn 2.000 ca nhiễm Covid-19.

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