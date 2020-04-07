Hành động cực gắt của Song Hye Kyo đáp trả việc Song Joong Ki phá bỏ ‘tổ ấm’ của cả hai

Sao quốc tế 07/04/2020 11:30

Động thái mới đây của nữ diễn viên Song Hye Kyo cho thấy cô đang đáp trả việc Song Joong Ki phá bỏ căn nhà từng là tổ ấm của hai người để xây mới.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo và chồng cũ nên duyên khi hợp tác trong bộ phim truyền hình đình đám “Hậu Duệ Mặt Trời”. Sau khi bộ phim kết thúc không lâu, cặp đôi công khai hẹn hò và tổ chức hôn lễ thế kỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nhưng sống với nhau chưa được 2 năm, Song Hye Kyo và Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố chia tay khiến fan hâm mộ bàng hoàng.

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Kết hôn chưa được 2 năm, nữ diễn viên Song Hye Kyo và chồng tuyên bố ly hôn

Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo liên tục tham gia các sự kiện lớn trên thế giới còn Song Joong Ki rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Chồng cũ của Song Hye Kyo tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, hạn chế xuất hiện ở nơi đông người.

Tháng 3 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Joong Ki đã phá bỏ căn nhà từng là tổ ấm của anh và Song Hye Kyo để xây lại. Công trình này dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 6 năm tới. Nhiều ý kiến cho rằng nam tài tử họ Song làm như vậy là để xóa bỏ hoàn toàn dấu vết có liên quan đến Song Hye Kyo trong cuộc sống của mình.

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Song Joong Ki bất ngờ phá bỏ căn nhà được cho là tổ ấm của anh và Song Hye Kyo

Theo QQ, tối 6/4 truyền thông Hàn Quốc cho biết Song Hye Kyo muốn bán gấp căn biệt thự tại Samsung-dong với giá khá mềm. Động thái này của Song Hye Kyo được cho là đòn phản kích cho việc Song Joong Ki xây nhà mới.

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Song Hye Kyo đáp trả chồng cũ bằng việc rao bán căn biệt thự cô và Song Joong Ki từng sống

Cũng theo QQ, trước khi kết hôn, Song Joong Ki đã mua nhà để chuẩn bị cho cuộc sống sau hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn cặp đôi vẫn luôn sống tại căn biệt thự tại Samsung-dong của Song Hye Kyo. Năm 2016 Song Hye Kyo mua căn biệt thự này với giá khoảng 9 tỷ won (khoảng 7,3 triệu USD) nhưng hiện nay người đẹp họ Song chỉ rao bán căn biệt thự này với giá 8,2 tỷ won (khoảng 6,7 triệu USD).

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Cộng đồng mạng cho rằng đây là động thái đáp trả mạnh mẽ của Song Hye Kyo
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Mặc dù Song Joong Ki cũng có nhà nhưng căn biệt thự tại Samsung-dong của Song Hye Kyo mới chính là nơi cặp đôi sống sau khi kết hôn

Nhiều người cho rằng đây là hành động đáp trả của Song Hye Kyo cho việc Song Joong Ki phá căn nhà cũ để xây mới. Có vẻ cô chấp nhận bán lỗ căn biệt thự này nhằm mục đích xóa bỏ mọi vết tích của chồng cũ trong cuộc đời.

Động thái mới của Song Hye Kyo trước thông tin chồng cũ phá bỏ căn nhà từng là tổ ấm

Động thái mới của Song Hye Kyo trước thông tin chồng cũ phá bỏ căn nhà từng là tổ ấm

Trước thông tin Song Joong Ki phá bỏ căn biệt thự từng là tổ ấm của cả hai để xây lại, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có động thái mới.

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