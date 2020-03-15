Động thái mới của Song Hye Kyo trước thông tin chồng cũ phá bỏ căn nhà từng là tổ ấm

Trước thông tin Song Joong Ki phá bỏ căn biệt thự từng là tổ ấm của cả hai để xây lại, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có động thái mới.

Sau khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải thông tin Song Joong Ki đã phá đi căn biệt thự từng là tổ ấm của cả hai để xây mới, nữ diễn viên Song Hye Kyo không buồn bã hay đưa ra bất kỳ bình luận nào. Thay vào đó, vợ cũ của Song Joong Ki lại khoe nhan sắc kiều diễm của mình trên nhiều trang giải trí nổi tiếng châu Á.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo dường như chẳng mấy quan tâm đến việc chồng cũ phá đi căn nhà từng là tổ ấm của hai người

Sau khi ly hôn Song Hye Kyo ngày càng mặn mà và xinh đẹp

Song Hye Kyo biến hóa với nhiều phong cách mới

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Cô tham gia rất nhiều sự kiện nổi tiếng thế giới. Bên cạnh đó vợ cũ của Song Joong Ki cũng dành nhiều thời gian đi du lịch và chăm sóc bản thân. Dường như Song Hye Kyo không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những hành động của chồng cũ. Ngay cả việc Song Joong Ki phá đi căn nhà từng được xem là minh chứng tình yêu của họ cũng không tác động quá nhiều đến người đẹp họ Song.

Vợ cũ của Song Joong Ki khoe nhan sắc kiều diễm trên nhiều trang giải trí châu Á

Có vẻ như Song Hye Kyo đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân ồn ào với Song Joong Ki

Mặc dù đã gần 40 tuổi và từng ly hôn nhưng Song Hye Kyo vẫn là quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất Hàn Quốc

Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên sau khi cùng hợp tác trong bộ phim nổi tiếng “Hậu Duệ Mặt Trời”. Sau đó cả hai tuyên bố hẹn hò và tổ chức một đám cưới thế kỷ vào năm 2017. Vậy nhưng chỉ sau 20 tháng, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn. Hậu đường ai nấy đi, có nhiều tin đồn về nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng chia tay. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, 2 nhân vật chính vẫn chưa một lần xác nhận nguyên nhân thực sự.

Hết tình hết nghĩa, Song Joong Ki phá bỏ ‘tổ ấm’ với Song Hye Kyo để xây nhà mới? Sau nửa năm ly hôn, Song Joong Ki đã phá bỏ căn biệt thự từng là tổ ấm của anh và nữ diễn viên Song Hye Kyo để xây mới.

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