Hết tình hết nghĩa, Song Joong Ki phá bỏ ‘tổ ấm’ với Song Hye Kyo để xây nhà mới?

Sao quốc tế 13/03/2020 10:30

Sau nửa năm ly hôn, Song Joong Ki đã phá bỏ căn biệt thự từng là tổ ấm của anh và nữ diễn viên Song Hye Kyo để xây mới.

Theo Sina, ngày 12/3 một số trang truyền thông đưa tin căn nhà từng là tổ ấm của vợ chồng Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã bị phá bỏ để xây mới. Dự kiến công trình này sẽ được hoàn thành vào tháng 6 năm sau.

song joong ki 1
Sau nửa năm Song Joong Ki ly hôn, anh quyết định phá bỏ tổ ấm của mình với vợ cũ để xây mới hoàn toàn

Căn biệt thự này được Song Joong Ki mua vào tháng 11/2016 trước khi tổ chức hôn lễ với Song Hye Kyo với giá 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng). Tháng 10/2017, cặp đôi Song – Song tổ chức đám cưới thế kỷ và căn biệt thự này được xem là tổ ấm sau khi kết hôn của cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời”.

Theo một số nguồn tin, trước khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố đường ai nấy đi vài tháng, cặp đôi đã không còn sống ở trong căn biệt thự này. Nguồn tin này cũng cho hay, trên giấy tờ chủ sở hữu của căn nhà này chỉ có tên của Song Joong Ki. Hiện căn nhà vốn là tổ ấm của cặp đôi Song – Song đang được tháo dỡ để xây mới.

song joong ki 2
Gần đây cộng đồng mạng phát hiện biệt thự từng là tổ ấm của cặp đôi Song - Song đang bị tháo dỡ
song joong ki 3
Đây là căn nhà Song Joong Ki mua trước khi kết hôn với Song Hye Kyo

Được biết, Song Joong Ki xây căn nhà mới tổng cộng 5 tầng với thiết kế 3 tầng hầm và hai tầng phía trên. Tổng diện tích của công trình này là gần 1.000 mét vuông.

song joong ki 4
Nhiều người đoán rằng Song Joong Ki đang muốn xóa đi mọi dấu vết liên quan đến vợ cũ

Sau khi thông tin Song Joong Ki phá bỏ biệt thự vốn là tổ ấm của mình với Song Hye Kyo được đăng tải, nhiều người cho rằng anh đang muốn xóa đi mọi dấu vết liên quan đến vợ cũ. Mặc dù cả hai đã dần dần lấy lại cân bằng và quay trở lại với công việc hậu ly hôn nhưng có thể thấy ảnh hưởng của cuộc hôn nhân này đối với họ khá sâu sắc. 

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Sau khi kết thúc công việc tại Milan, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã vội trở về Hàn Quốc giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   Song Hye Kyo và Song Joong Ki Song Hye Kyo Hậu duệ mặt trời

TIN LIÊN QUAN

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Song Joong Ki bất ngờ nhắc đến Song Hye Kyo, phải chăng cặp đôi Song - Song đã tái hợp?

Song Joong Ki bất ngờ nhắc đến Song Hye Kyo, phải chăng cặp đôi Song - Song đã tái hợp?

Ngày càng lợi hại, Dương Tử qua mặt Song Hye Kyo trong lĩnh vực quảng cáo

Ngày càng lợi hại, Dương Tử qua mặt Song Hye Kyo trong lĩnh vực quảng cáo

Jang Dong Gun tiết lộ Hyun Bin – Song Hye Kyo – Bi Rain từng vướng tình tay ba?

Jang Dong Gun tiết lộ Hyun Bin – Song Hye Kyo – Bi Rain từng vướng tình tay ba?

Động thái mới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong những ngày cuối năm

Động thái mới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong những ngày cuối năm

Hết đeo nhẫn, Song Hye Kyo lại khiến fan tò mò về khả năng tái hợp với Song Joong Ki

Hết đeo nhẫn, Song Hye Kyo lại khiến fan tò mò về khả năng tái hợp với Song Joong Ki

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý