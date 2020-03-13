Hết tình hết nghĩa, Song Joong Ki phá bỏ ‘tổ ấm’ với Song Hye Kyo để xây nhà mới?

Sau nửa năm ly hôn, Song Joong Ki đã phá bỏ căn biệt thự từng là tổ ấm của anh và nữ diễn viên Song Hye Kyo để xây mới.

Theo Sina, ngày 12/3 một số trang truyền thông đưa tin căn nhà từng là tổ ấm của vợ chồng Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã bị phá bỏ để xây mới. Dự kiến công trình này sẽ được hoàn thành vào tháng 6 năm sau.

Sau nửa năm Song Joong Ki ly hôn, anh quyết định phá bỏ tổ ấm của mình với vợ cũ để xây mới hoàn toàn

Căn biệt thự này được Song Joong Ki mua vào tháng 11/2016 trước khi tổ chức hôn lễ với Song Hye Kyo với giá 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng). Tháng 10/2017, cặp đôi Song – Song tổ chức đám cưới thế kỷ và căn biệt thự này được xem là tổ ấm sau khi kết hôn của cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời”.

Theo một số nguồn tin, trước khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố đường ai nấy đi vài tháng, cặp đôi đã không còn sống ở trong căn biệt thự này. Nguồn tin này cũng cho hay, trên giấy tờ chủ sở hữu của căn nhà này chỉ có tên của Song Joong Ki. Hiện căn nhà vốn là tổ ấm của cặp đôi Song – Song đang được tháo dỡ để xây mới.

Gần đây cộng đồng mạng phát hiện biệt thự từng là tổ ấm của cặp đôi Song - Song đang bị tháo dỡ

Đây là căn nhà Song Joong Ki mua trước khi kết hôn với Song Hye Kyo

Được biết, Song Joong Ki xây căn nhà mới tổng cộng 5 tầng với thiết kế 3 tầng hầm và hai tầng phía trên. Tổng diện tích của công trình này là gần 1.000 mét vuông.

Nhiều người đoán rằng Song Joong Ki đang muốn xóa đi mọi dấu vết liên quan đến vợ cũ

Sau khi thông tin Song Joong Ki phá bỏ biệt thự vốn là tổ ấm của mình với Song Hye Kyo được đăng tải, nhiều người cho rằng anh đang muốn xóa đi mọi dấu vết liên quan đến vợ cũ. Mặc dù cả hai đã dần dần lấy lại cân bằng và quay trở lại với công việc hậu ly hôn nhưng có thể thấy ảnh hưởng của cuộc hôn nhân này đối với họ khá sâu sắc.

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