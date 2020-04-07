Bị nghi bán nhà để trả đũa Song Joong Ki, phía Song Hye Kyo lên tiếng

Bị đồn vội vàng bán lỗ căn biệt thự từng chung sống với chồng cũ để trả đũa Song Joong Ki, đại diện nữ diễn viên Song Hye Kyo đã lên tiếng.

Năm 2016, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã chi 9 tỷ won để mua căn biệt thự tại Samsung-dong. Mới đây, người đẹp họ Song bất ngờ rao bán căn biệt thự này với giá chỉ 8,2 tỷ won. Việc này được phát hiện sau khi có tin Song Joong Ki phá bỏ căn nhà từng được xem là tổ ấm của cả hai để xây mới. Việc nữ diễn viên bán rẻ căn biệt thự tại Samsung-dong làm dấy lên nhiều hoài nghi Trên thực tế, sau khi kết hôn, cặp đôi chưa từng sống tại căn nhà của Song Joong Ki mà cùng nhau sống tại căn biệt thự ở Samsung-dong của Song Hye Kyo. Nhiều ý kiến cho rằng sau khi có tin đồn Song Joong Ki phá căn nhà cũ để xây lại nhằm xóa bỏ mọi kí ức liên quan đến vợ cũ, nữ diễn viên đã ôm hận và chấp nhận bán rẻ căn biệt thự cả hai từng ở để trả đũa Song Joong Ki.

Căn biệt thự Song Hye Kyo mua với giá 9 tỷ won nhưng hiện tại chỉ rao bán với giá 8,2 tỷ won Ngay sau khi có những thông tin này, công ty quản lý của Song Hye Kyo đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Thực tế, căn biệt thự tại Samsung-dong của Song Hye Kyo đã được rao bán một năm trước nhưng lại bị nhiều người hiểu nhầm rằng cô cần bán gấp với giá rẻ. Song Hye Kyo cảm thấy khá buồn cười trước tin đồn này. Không có chuyện Song Hye Kyo oán hận chồng cũ xây nhà mới Theo Sohu, về chuyện căn nhà Song Joong Ki phá đi xây mới, quản lý của Song Hye Kyo cho biết nữ diễn viên chưa từng sống ở đây. Do đó, đây không phải là tổ ấm của cả hai sau khi kết hôn. Do đó, tin đồn Song Joong Ki phá đi căn nhà này để xóa đi mọi vết tích của Song Hye Kyo hoàn toàn không thuyết phục. Thực ra công trình của Song Joong Ki đã được khởi công từ tháng 1 nhưng không hiểu vì sao gần đây mới được công khai.

Thông qua người đại diện của mình, Song Hye Kyo đã phủ nhận mọi chuyện Sau khi ly hôn, cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki luôn đối mặt với rất nhiều tin đồn ác ý. Dù thường chọn cách im lặng nhưng lần này phía Song Hye Kyo bất ngờ lên tiếng phủ nhận.

Hành động cực gắt của Song Hye Kyo đáp trả việc Song Joong Ki phá bỏ ‘tổ ấm’ của cả hai Động thái mới đây của nữ diễn viên Song Hye Kyo cho thấy cô đang đáp trả việc Song Joong Ki phá bỏ căn nhà từng là tổ ấm của hai người để xây mới.

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