Một fan lớn của Tiêu Chiến mới đưa ra lời kêu gọi lập danh sách những cá nhân và tổ chức bôi nhọ danh tiếng của mỹ nam họ Tiêu suốt thời gian qua.
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Sau sự việc ngày 27/2, sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng rất nhiều do vấp phải làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng. Hơn một tháng qua, mỹ nam “Trần Tình Lệnh” luôn giữ im lặng trước hành động của fan hâm mộ.
Cộng đồng mạng cho rằng sau lùm xùm lần này không biết đến khi nào Tiêu Chiến mới có thể quay trở lại showbiz. Vậy nhưng mới đây Tiêu Chiến đã có màn comeback ngoạn mục với bài hát “Hồng Mai Tán”. Chỉ một giờ sau khi được đăng tải, bài hát này của mỹ nam họ Tiêu đã dẫn đầu trong bảng danh sách những ca khúc châu Á mới khu vực Trung Quốc. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến với cộng đồng mạng xứ Trung là rất lớn.
Dù Tiêu Chiến vừa mới có bước đi đầu tiên đánh dấu sự trở lại nhưng fan của anh lại có những động thái khiến nhiều người phải lo lắng. Ngày 17/4, một fan lớn của mỹ nam Tiêu Chiến đã đăng một bài viết hiệu triệu các fan khác gửi link bài viết và hình ảnh của những tài khoản đã từng làm tổn thương Tiêu Chiến trong thời gian qua.
Không ngờ lời hiệu triệu này lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người khác. Cuối cùng tên của hơn 50 cá nhân và cơ quan truyền thông đã nằm trong “danh sách báo thù” của fan Tiêu Chiến. Nhiều người nhận xét rằng toàn bộ giới giải trí Hoa ngữ đều nằm trong danh sách này.
Hành động này của fan Tiêu Chiến tiếp tục nhận được sự công kích từ cộng đồng mạng. Chưa biết con đường sự nghiệp phía trước của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” thế nào nhưng việc làm này của fan hâm mộ tiếp tục khiến Tiêu Chiến trở thành mục tiêu "ném đá" của dư luận.