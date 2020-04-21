Sau sự việc ngày 27/2, sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng rất nhiều do vấp phải làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng. Hơn một tháng qua, mỹ nam “Trần Tình Lệnh” luôn giữ im lặng trước hành động của fan hâm mộ.

Sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng khá nhiều sau sự việc ngày 27/2

Cộng đồng mạng cho rằng sau lùm xùm lần này không biết đến khi nào Tiêu Chiến mới có thể quay trở lại showbiz. Vậy nhưng mới đây Tiêu Chiến đã có màn comeback ngoạn mục với bài hát “Hồng Mai Tán”. Chỉ một giờ sau khi được đăng tải, bài hát này của mỹ nam họ Tiêu đã dẫn đầu trong bảng danh sách những ca khúc châu Á mới khu vực Trung Quốc. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến với cộng đồng mạng xứ Trung là rất lớn.